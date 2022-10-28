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木村拓哉超暖心 Travis Japan難忘師兄跨海這樣應援

記者李姿瑩／即時報導
松倉海斗(左起)、吉澤閑也、七五三掛龍也、宮近海斗、中村海人、川島如恵留、 松田元太問候台灣粉絲。圖／環球唱片提供
松倉海斗(左起)、吉澤閑也、七五三掛龍也、宮近海斗、中村海人、川島如恵留、 松田元太問候台灣粉絲。圖／環球唱片提供

傑尼斯男團Travis Japan在美國打拼多時，終於獲得出道機會。他們接受台灣媒體越洋訪問，7位成員對公司前輩木村拓哉、二宮和也的暖心應援感念在心，也透露「副總裁」瀧澤秀明對他們的叮嚀與鼓勵。

Travis Japan由松倉海斗、吉澤閑也、七五三掛龍也、宮近海斗、中村海人、川島如恵留、 松田元太組成，在當了10幾年的小傑尼斯後，今年被派到美國歷練，在「World of Dance」、「美國達人秀」等節目從零開始。

中村海人表示，在美國進修時期相當辛苦，從生活到工作習慣幾乎全部重來。他們用自己的創作參與節目比賽，不停經歷被淘汰、重來等過程，全都是在日本環境中完全沒有的體驗。

但也因為這些磨練，讓Travis Japan擁有和傳統偶像團體截然不同的眼界和格局，公司的前輩們也紛紛透過網路，幫這群師弟們加油。二宮和也在Travis Japan赴美前，送給他們日幣，取吉祥諧音希望他們有「円」又帶「緣」。

除了祝福，最令他們印象深刻的是木村拓哉，中村海人說：「是木村拓哉在他的IG上面當時有特別幫我們發限動，後來在我們發表要出道的時候，他不只限動，他在IG上面的本文就是一般PO照片文章那邊還特別幫我們發文，所以我們看了就非常的感動。」正巧中村的媽媽是SMAP粉絲，木村拓哉是他當藝人的目標，期待未來回日本後，能全團一起向師兄致謝。

已經轉型為幕後管理階層的瀧澤秀明現在是Travis Japan的頂頭上司，親力親為監督他們的工作狀況。而Travis Japan是在錄製影片時，無預警被瀧澤秀明宣布喜訊，每個人均是又驚又喜，激動到哭泣、腿軟。瀧澤秀明也告訴他們，未來的宣傳模式會和過去大不同，將以全球數位發行的方式為主。因為是傑尼斯的創舉，因此充滿了未知和可能，希望他們不要害怕失敗，盡全力去挑戰。

之後如果回日本，川島如惠留笑稱，最想做的事就是衝便利商店，因為在美國完全沒有，讓他們超級想念。Travis Japan最後也不忘用中文問候台灣粉絲，川島如恵留說：「很高興認識你，我想你聽我們的『JUST DANCE！』，請等一下，我想去認識你，謝謝。」Travis Japan出道單曲「JUST DANCE！」已於今日正式發行，並在台灣數位上架。

Travis Japan是傑尼斯邁向國際的生力軍。圖／環球唱片提供
Travis Japan是傑尼斯邁向國際的生力軍。圖／環球唱片提供

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