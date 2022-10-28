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李蒨蓉送兒赴美 遇嗑藥、死亡威脅真實的震撼教育

記者林怡秀／專訪
李蒨蓉從去年哭到現在，心理已經調適得差不多了。記者王聰賢／攝影
李蒨蓉從去年哭到現在，心理已經調適得差不多了。記者王聰賢／攝影

李蒨蓉和老公今年夏天陪兩個兒子到美國念書，一待就是2個月，她說兩個兒子很適應當地生活，不過美國確實沒有台灣來得安全，大兒子大學剛開學沒多久，就有同學在宿舍嗑藥暴斃，而小兒子念的高中，也有人在廁所牆上惡意塗鴉威脅要殺了全校師生，雖然沒有危及到兩個兒子的人身安全，也算是歷經了一場震撼教育。

李蒨蓉返台前特地找了廚房，用一天的時間準備各式真空冷凍料理，讓兒子們餓的時候可以拿出來吃，她說「那裡的開銷真的令人咋舌，麥當勞要台幣300起跳，所以我想替他們省錢，準備這些食材應該可以吃個兩、三個月。」她表示哥哥宿舍一個月房租要1400美金，弟弟一個月則是1200美金，還好兩人有美國公民身分，學費可以省下不少。

問她返台前在機場是否有不捨掉淚？她說其實還好，「因為我從去年哭到現在，心理已經調適得差不多，我也滿喜歡那裡的生活，雖然物價和文化對我來說是很大的衝擊，可是我也想看看以後可不可以過去long stay，有這個想法，我就覺得離孩子好像不是那麼遠。」

她會固定和兩兄弟視訊，了解他們的生活狀況，「有次哥哥在當地時間凌晨2點打來，我的心都涼了，想說發生什麼事，結果是他統計學考了D，半夜睡不著。」而弟弟則在課業上如魚得水，「他只花10分鐘就寫完考卷，還是全班第一個，到了那邊他居然變成數學神童。」

不過美國校園潛藏不少誘惑和危險，「弟弟念公立高中，有學生發現有人在女廁牆上塗鴉，寫幾月幾號要殺死全部的人，這在美國很嚴重，所以當天到校上課的學生不到一半，警察都來了。」她基於安全考量，也幫弟弟請假，「可能真的是惡意的玩笑，但畢竟美國校園槍擊案這麼多，所以大家還是很謹慎處理。」

而哥哥的學校不久前也有學生突然暴斃，「他覺得奇怪，為什麼宿舍電梯要拉一條警戒線，結果是有學生嗑藥過量，死在裡面。」她對兄弟倆耳提面命，要有明辨是非的能力，要懂得保護自己，遠離會荼毒身心的事物。

李蒨蓉一家4口在出國前開心合照。本報資料照
李蒨蓉一家4口在出國前開心合照。本報資料照
李蒨蓉返台前特地找了廚房，用一天的時間準備各式真空冷凍料理，讓兒子們餓的時候可以...
李蒨蓉返台前特地找了廚房，用一天的時間準備各式真空冷凍料理，讓兒子們餓的時候可以拿出來吃。記者王聰賢／攝影

警察 美國公民 麥當勞

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