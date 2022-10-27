BLACKPINK美國巡演爆意外 Jennie尖叫蹲下5秒畫面流出

Jennie近日在美國巡演時疑似耳機漏電被嚇到。圖／摘自my daily

韓夯團BLACKPINK 近日在美國舉辦巡迴演唱會，4位成員在台上熱歌勁舞，成員Jennie的耳機疑似漏電，她在台上跳到一半突然尖叫一聲蹲下，讓粉絲看得膽戰心驚，擔心她是否因此受了傷。

BLACKPINK這陣子在美國舉行「BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK」巡演，近日推特 上流傳演出影片，畫面中4位成員一字排開和舞者一起演出，站在舞台最左邊的Jennie原本正在跳舞，她的耳機疑似漏電，她下意識低頭想躲開，並尖叫了一聲接著後退著蹲了下去，不過她隨後又恢復狀態繼續唱跳，看上去應該無大礙。