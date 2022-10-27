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梧桐妹貼辣照 賈靜雯吐心聲：當媽心臟要很大顆

記者杜沛學／台北即時報導
楊祐寧(左)與賈靜雯出席珠寶展活動。圖／Tiffany提供
楊祐寧(左)與賈靜雯出席珠寶展活動。圖／Tiffany提供

賈靜雯大女兒「梧桐妹（Angel）」近來經常在Instagram上分享性感辣照，繼父修杰楷之前出席活動時直言「太誇張、不好看」，還要媒體們「幫忙勸勸她」。而賈靜雯27日出席活動也正面回應，比起修杰楷，媽媽倒是顯得較輕鬆，認為：「大家都年輕過。」但坦言為人父母：「心臟要很強大，跟小孩的溝通要理智。」

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至於是否會跟Angel討論穿衣尺度？賈靜雯表示：「她現在是青少女，在她這個過程，我覺得彼此的尊重很重要，我也會提醒她，要穿到自己舒服跟自在。」、「只要不要讓自己曝光太多，我覺得都是還OK啦。」

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許多網友都以為Angel分享美照有出道的想法，但賈靜雯否認，解釋Angel有這樣的打扮只是為了出席學校舞會。至於老公修杰楷碎念，賈靜雯笑稱，修杰楷就像家中的教官，但他的原則經常被家中的女生們打破。

同場的楊祐寧也有個快要2歲的女兒，是否擔心女兒未來也會打扮性感？賈靜雯笑虧：「他會把她（女兒）包成粽子吧！」楊祐寧則笑回：「她5歲之前都還是可以穿比基尼啦！」並認為，對於女兒的打扮，媽媽會比較了解，「我可能只有在旁邊碎念的部分。」

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