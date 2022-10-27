「食人魔達默」萬聖節造型與配件 遭eBay全面下架

連續殺人犯達默(前)的故事被改編為影集。(Getty Images)

每年萬聖節 是千奇百怪創意造型的出籠時刻，但某些含有暴力意涵的打扮卻遭禁止。2021年引發收視轟動的網飛(Netflix )韓國原創影集「魷魚遊戲」(Squid Game)，劇中人物的制服裝扮便遭到某些學區 下令禁止穿著到校，今年同樣在Netflix締造收視佳績的真人真事改編影集「食人魔達默」(Monster: The Jeffrey Dahmer Story)，男主角殺人魔達默(Jeffrey Dahmer)道具服日前則被拍賣網站eBay全面禁售。

「食人魔達默」今年在Netflix推出之後不久，消費者便可以在eBay網站買到男主角達默的道具服。達默1978年至1991年間殺害並肢解17名男性受害者，成為美國史上最駭人聽聞的連續殺人犯。1994年，達默在威斯康辛州監獄被另一名受刑人毆打死亡。

影片來源：YouTube Netflix

萬聖節即將到來，「食人魔達默」仍在Netflix熱播，eBay網站本周稍早卻全面禁止達默人物造型及相關配件的販賣。福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，eBay發言人在聲明中說，達默角色道具服及相關配件銷售遭移除，是因為違反「暴力與暴力犯罪規範」(Violence and Violent Criminal Policy)。聲明中指出，平台使用規範早就存在，「並不是新增或最近才敲定的決策」。

奧運金牌得主、美國「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)19日曾在推特發文寫道，商家不應該販售達默萬聖節造型，應該把道具服「回收到倉庫裡」。她在推文中說：「這是我們無法容忍的。」

福斯數位新聞27日報導，以達默名字或達默萬聖節道具服關鍵詞在eBay搜尋商品，如今搜尋結果為零。

2021年，費耶特維爾-曼利厄斯學區(Fayetteville-Manlius School District)某些學校以涉及暴力內容為由，全面禁止「魷魚遊戲」影集造型的萬聖節裝扮。不過，今年許多網路商店及實體零售店，都仍可以買到「魷魚遊戲」的萬聖節道具服。

2016年，美國某些地區傳出有人穿著小丑道具服的搗亂事件，導致大型零售業者目標超商(Target)宣布全國1800家分店及Target網站全面下架小丑面具。康州紐海芬公立學區(New Haven Public School District)也以「帶有恐怖象徵」為由，禁止學生在萬聖節期間打扮成小丑。