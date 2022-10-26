「阿凡達」導演卡麥隆批漫威英雄 「跟大學生一樣」

金獎名導詹姆斯卡麥隆是「阿凡達」最重要的靈魂人物。圖／迪士尼提供

名導詹姆斯卡麥隆近期忙於後製「阿凡達2：水之道」，但也開始為該片進行宣傳，他過去曾差點執導「蜘蛛人」、「水行俠」等電影 ，最近卻對時下流行的漫威 、DC電影感到不滿，甚至在「紐約時報」的訪談中重砲批評「無論這些英雄的年紀有多大，他們表現出來的行為，都跟大學生沒兩樣」，引發議論。

卡麥隆過去曾一度想將「蜘蛛人」搬上大銀幕，但最後未成功，而他不只一次認為當今的漫威、DC超級英雄電影沒有靈魂，更透露自己在結婚生子後，更改變他的人生觀，也將「阿凡達：水之道」故事核心以家庭、親情為主，提到近期的超級英雄電影，更直言「那些賦予我們力量、愛與目標的東西哪去了呢？那些角色根本沒有這些生命經驗，我覺得電影不是這樣子拍的」。

然則，卡麥隆一番話引來不少網友批評，而且即將上映的漫威大片「黑豹2：瓦干達萬歲」便以「家人」為主軸，前集男主角查德威克鮑斯曼已於2020年因大腸癌病故，導演 萊恩庫格勒在籌拍續集時，便以查德威克曾說過的台詞「死亡並不是結束」為主軸，希冀這部電影能承繼他的遺志，讓電影裡「瓦干達」的精神能永續留存。