「黑豹2」致敬查德威克 導演喊「帶著大家前進」

「黑豹2：瓦干達萬歲」的故事就從「黑豹」帝查拉去世後開始。圖／迪士尼提供

查德維克博斯曼飾演的「黑豹」曾在「美國隊長3：英雄內戰」說過：「在我們的文化裡，死亡並不是結束！」於是儘管他已於2020年因大腸癌病故、跟隨祖靈進入「祖先之地」，「黑豹2：瓦干達萬歲」仍要承繼黑豹的遺志，讓瓦干達的精神永續留存。

由於查德維克的演出無人可取代的，當時曾一度傳出漫威 考慮不續拍這部在全球賣座近14億美金（約43億台幣）的電影 ，就連導演 萊恩庫格勒在痛失摰友後，接受媒體訪問也透露：「我不知道我是否可以再拍電影，更不用說是另一部「黑豹」，因為真的太痛苦了！」

不過當庫格勒試著回憶他和查德維克的過去和許多對話，他發現即使到了生命盡頭，查德維克依舊在談論帝查拉國王這個角色和瓦干達帶給他的人生意義，因此唯有繼續拍攝《黑豹》，才能讓他奮戰到底的精神持續下去，「他的離開激勵我繼績講述黑豹的故事，博斯曼不僅在漫威宇宙的萬神殿中，也在黑人族群中有著相當地位，作為一個黑人導演，我知道我必須做點什麼，帶著大家繼續前進更有意義，這也是向博斯曼做最後致敬的最好方式。」

庫格勒坦承，其實早在「黑豹」上映前，他和查德維克就已經開始討論「黑豹2」的劇情，劇本是根據帝查拉國王的觀點編寫，也深入探討了他的心理和處境。但博斯曼過世後，一切都得改寫，導演甚至多次向漫威表達絕不會再找另一個演員詮釋帝查拉國王的意願，既然如此，「黑豹2：瓦干達萬歲」就從帝查拉去世後開始。

該片描述瓦干達正為失去他們心愛的領袖而哀悼，拉瑪達皇后（安琪拉貝瑟）、帝查拉的妹妹舒莉（莉蒂西亞萊特）、情人娜奇雅（露琵塔尼詠歐）及瓦干達族人在失去至親的悲傷中，卻同時必須對抗世人搶奪汎合金的野心，甚至得團結起來對抗另一支強大的水底強國。

庫格勒感性表示：「藝術可以是療癒的，但治療的過程可能是痛苦的，也充滿了淚水」，因此在拍攝過程中，他和所有演員分享了對博斯曼逝去的悲傷，同時也一起治癒了彼此，他在和露琵塔尼詠歐講述改寫的故事時，甚至讓她淚流滿面。