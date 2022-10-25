鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤與女兒鍾嘉晴感情深厚。圖／摘自IG

「阿B」鍾鎮濤和台灣老婆范姜素貞生有兩女鍾懿、鍾幗，而就在今年，大女兒鍾懿也已經迎接慶祝18歲生日，而他與章小蕙所生的大女兒鍾嘉晴（Chloe）已27歲，經常透過社群媒體 與網友互動，但近日人在英國，她突然自爆接到中國駐英大使館 的詐騙電話，讓許多人無比震驚。

鍾嘉晴在IG發文表示，表示自己在倫敦的第五週就遇到了詐騙，她說前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，「讓我去領一份重要文件，但由於當時在忙而且是機器電話就沒在意關斷了」。結果不久後，又收到了同樣的電話，「讓我轉人工客服詢問是什麼文件」。轉接到客服人員後，對方問了鍾嘉晴的姓名以及身份證號，並透露文件內容是一名中國廣州的旅客身上攜帶大量銀行卡遭海關稽查，而其中一張信用卡就是以她的名義辦理的。嚇得她趕緊由對方轉接到廣州市公安局報案。

電話接聽後，自稱是警方的人詢問鍾嘉晴案發的事情經過，並問了幾個問題後，囑咐她不能將此事告知第三人，包括她的父母，理由是擔心她這樣做會引起嫌疑人的注意，之後又要她下載一個app做筆錄才能處理。

結果，鍾嘉晴被嚇哭了，按照對方的要求一一操作，其間對方還好心安慰她，待事情處理完畢掛掉電話後，自稱警方的人再度打電話來告知她已處理完成，但也強調國家還在調查此案要她不可聲張，以後接到大使館的電話也不必理會。