日劇女神現身國家戲劇院 45歲松隆子現身美成這模樣
日劇女神松隆子來了！她今天和廣瀨鈴、上川隆也、志尊淳等演員現身台北國家戲劇院，一起彩排舞台劇「Q：歌舞伎之夜」。這是松隆子等演員首度登上國家戲劇院舞台，他們今天彩排時全力以赴，雖然松隆子的服裝是樸素的灰色調，但在舞台上45歲的她皮膚白皙到發光，日劇女神封號名不虛傳。
雖然不是正式演出，他們卻毫不馬虎，所有動作、情緒和走位都盡全力做到最好。為了保持嗓音和各方面狀態，演員們換幕時也避免交談，專心默念著自己的台詞。
他們來台正好趕上疫情解封，不需特別隔離，原本以為需要3+4的演員們意外獲得更多時間。先抵達台灣的六川裕史已經迫不及在在網路上分享台灣美食照片，直衝台中造訪宮原眼科、彩虹眷村等地，打卡不忘標記「LoveTaiwan」，廣瀨鈴也一起同行。
志尊淳今天加入打卡行列，曬出國家戲劇院場內照片，特別寫下中文「你好！！台灣！！」，熱情向台灣觀眾打招呼。「Q：歌舞伎之夜」25日起在國家戲劇院登場，一連演出6天共8場，並請到張鐵志等藝文界重量級人士為觀眾進行演前導聆，導演和演員們也將在30日下午出席演後座談。
上一則
黃明志直闖AV拍攝現場 尺度大開…超正女優全招了
下一則
FB留言