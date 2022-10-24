日劇女神現身國家戲劇院 45歲松隆子現身美成這模樣

「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，廣瀨鈴（右）飾演源氏愁里愛，志尊淳（左）飾演平氏螂壬生。記者曾原信／攝影

日劇 女神松隆子來了！她今天和廣瀨鈴、上川隆也、志尊淳等演員現身台北國家戲劇院，一起彩排舞台劇 「Q：歌舞伎之夜」。這是松隆子等演員首度登上國家戲劇院舞台，他們今天彩排時全力以赴，雖然松隆子的服裝是樸素的灰色調，但在舞台上45歲的她皮膚白皙到發光，日劇女神封號名不虛傳。

雖然不是正式演出，他們卻毫不馬虎，所有動作、情緒和走位都盡全力做到最好。為了保持嗓音和各方面狀態，演員們換幕時也避免交談，專心默念著自己的台詞。

他們來台正好趕上疫情解封，不需特別隔離，原本以為需要3+4的演員們意外獲得更多時間。先抵達台灣的六川裕史已經迫不及在在網路上分享台灣美食照片，直衝台中造訪宮原眼科、彩虹眷村等地，打卡不忘標記「LoveTaiwan」，廣瀨鈴也一起同行。