黃明志直闖AV拍攝現場 尺度大開…超正女優全招了
黃明志接連跟「國民AV女優」三上悠亞、「AV女神」明日花綺羅合作，昨日釋出前往日本AV拍攝現場見習的影片，甚至看到男、女主角的親密互動，他發文說：「他們拍到一半被我打斷了…抱歉，我們只是來學習參觀而已。」目前在YT點閱衝破135萬次，並且登上發燒影片榜單。
黃明志好奇地拿起各種情趣玩具，打趣稱自己相當單純，不知如何啟動，沒想到下1秒玩具就啟動了，由於現場道具五花八門，他讚嘆說：「我覺得真的是行行出狀元，有些東西我看了也不知道是什麼玩意，他們竟然這麼專業。」此外讓他更驚訝的是AV製作公司老闆陳小姐來自台灣，在日本打拚了40年，包辦劇本、導演、服裝、道具、剪接等工作，讓黃明志相當敬佩。
黃明志此行不僅訪問幕後人員，也和正在拍攝AV男優、女優互動，甚至自告奮勇說「和我拍可以嗎」，女優害羞地說可以，黃明志直呼「客氣了、客氣了」。聊到印象深刻的拍攝經驗，男優說有次在田地中間，過程必須忍受蟲咬，但還是專業的完成拍攝；女優提到新人時期曾和喜歡舔全身的男優合作，「整張臉都被舔，就連鼻孔也不放過，也不是說不願意和他合作，只是不想整個臉被舔。」
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