黃明志直闖AV拍攝現場 尺度大開…超正女優全招了

黃明志釋出前往日本AV拍攝現場見習的影片。圖／摘自臉書

黃明志接連跟「國民AV女優」三上悠亞、「AV女神」明日花綺羅合作，昨日釋出前往日本 AV拍攝現場見習的影片，甚至看到男、女主角的親密互動，他發文說：「他們拍到一半被我打斷了…抱歉，我們只是來學習參觀而已。」目前在YT點閱衝破135萬次，並且登上發燒影片榜單。

黃明志好奇地拿起各種情趣玩具，打趣稱自己相當單純，不知如何啟動，沒想到下1秒玩具就啟動了，由於現場道具五花八門，他讚嘆說：「我覺得真的是行行出狀元，有些東西我看了也不知道是什麼玩意，他們竟然這麼專業。」此外讓他更驚訝的是AV製作公司老闆陳小姐來自台灣，在日本打拚了40年，包辦劇本、導演 、服裝、道具、剪接等工作，讓黃明志相當敬佩。