陳亞蘭坦言：曾排斥歌仔戲 揭開「小生」戲台生涯起點

陳亞蘭開創首位女演員奪下金鐘視帝。圖／Marie Claire美麗佳人提供

陳亞蘭以歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」榮獲第57屆金鐘獎最佳男主角，創下台灣電視史上第一位以生理女反串男主的「女身男相」視帝的女演員先例。她扛起恩師楊麗花傳承歌仔戲的心願，但接受「Marie Claire美麗佳人」雜誌專訪時坦言，其實小時候曾非常排斥歌仔戲。

陳亞蘭成長於歌仔戲世家，爸爸是內台戲的老闆團長，媽媽是劇團當家小生，從小耳濡目染，但過去只把歌仔戲當成養家糊口的工作，並不認為這項表演有多重要，甚至排斥接觸。

直到國中畢業後，陳亞蘭到爸爸的戲班幫忙，看到父母親經營維持歌仔戲團的艱難，好比有句台語俚語說：「甘願管一營兵、不願管一團戲班！」才深刻體悟到他們的辛苦與守成的不易。

陳亞蘭表示，下定決心成為歌仔戲演員後，「每天早上4、5點起來練功，跑圓場、蹲馬步、耍刀槍、劍戟全部都要練！」生、旦、淨、末、丑等行當都要會演的她，直至家裡劇團缺小生，又自覺個性很男孩子，加上擁有身高166公分的優勢，便自告奮勇以女兒身上陣演出男性角色，從此開啟她「小生」戲台生涯。

陳亞蘭後來成為楊麗花的愛徒，她說：「20歲那年幸運地遇到我這輩子感激不盡的恩師楊麗花，明白了楊阿姨天王巨星的成功背後，絕非僅僅是天時地利人合，而是下了很多不為外人知的苦功。」