差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

經典喜劇「六人行」（Friends）曾經風靡無數觀眾，6位主角飾演交情超好的朋友，戲外相處也不算差，一反過往熱門劇集裡的好友戲外常互搶風頭到翻臉，成為劇迷心目中的佳話。然而「六人行」眾星私下交情不見得都那麼好，還是有人跟其他人比較親近，最近將要推出回憶錄的馬修派瑞（Matthew Perry）就透露，自己一度嗑藥、酗酒到嚴重影響健康，甚至一度被醫師告知只有2%存活的機率，是珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）某次在錄影時當場告訴他，大家都知道他有酗酒的問題，要她想辦法戒掉，而在他的勒戒過程中，也是珍妮佛最頻繁的來問候、關心。

馬修派瑞在「六人行」飾演言詞犀利、風趣的錢德，當紅時風靡廣大女性，連茱莉亞羅勃茲茱莉亞羅勃茲一度都是他的緋聞 女友，電影 圈一度也曾力捧他，有意將他培植成下一個銀幕喜劇天王。但他固然風光無比，卻染上嗑藥和酗酒的惡習，深陷在無邊無際的黑暗中，生活裡最常見面的人之一只有藥頭，和「六人行」裡的幽默、可愛相差十萬八千里。

馬修派瑞曾經課要、酗酒，嚴重影響健康。（路透資料照片） 珍妮佛安妮絲頓對於昔日「六人行」夥伴相當關心。（路透資料照片）

他曾經一天就要吃掉鴉片類麻醉性鎮痛藥「氫可酮」55片，用量大到對身體有害。某天錄影時，珍妮佛安妮絲頓終於看不下去，主動對他說：「我和其他人都知道你有酗酒的問題。」有如當頭棒喝，讓他無法再逃避，逐漸開始要讓自己戒癮、恢復清醒，他苦笑形容自己進出勒戒中心起碼有15次了。

「六人行」之前曾經拍攝再團員的特別節目，引起各方矚目，馬修派瑞的外表已經明顯呈現老太，和注重保養、看來仍容光煥發的珍妮佛安妮絲頓相差甚多，不過他很感謝珍妮佛的真心關懷，彼此的深厚情誼不會改變。