金鐘57／「華燈」全軍覆沒原因？謝盈萱一票險勝楊謹華

林心如(左)、楊謹華22日一起頒獎。記者沈昱嘉／攝影

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，幾家歡樂幾家愁，典禮結束後，評審主任委員陳慧玲受訪透露評選過程，歌仔戲天王陳亞蘭在一票男星中異軍突起，朱軒洋以一分飲恨，謝盈萱與楊謹華廝殺到最後，以一票勝出，楊謹華含恨敗北。

評審主委陳慧玲表示，今年台劇 題材多元、競爭激烈，加上評審口味不同，在有限的名額爭奪下，無法以「減法」來評選，評審只能以「加法」為支持的入圍 者表現加分，說服其他評審，陳亞蘭則在此情況下產生，陳慧玲說：「她身為女性而扮演男性，必須做更多的功課、下更多的功夫，尤其為傳統戲劇做了了不起的傳承，唱作俱佳」。

至於女主角方面，評審一度討論到林心如、楊謹華雙旦奪獎，但最後破局，而謝盈萱的勝出，陳慧玲表示能看見一位演員在喜劇「俗女養成記2」中以花俏方式演出，又能在「四樓的天堂」中扮演心理諮商師，還一人分飾二角，無論演技的寬度、廣度都引人入勝，最後評審認為謝盈萱在「四樓」演出更勝一籌。

夯劇「華燈初上」共入圍十一項，最後卻全數槓龜，陳慧玲表示，今年台劇噴發，評審口味也很特殊，在競爭激烈情況下，評審有所選擇，且入圍每一部戲拿到的獎項也沒有很多，她只能說「華燈」很棒，但評審投票結果如此，只能說遺憾。

迷你劇集女配角組是廝殺激烈的死亡之組，陳慧玲認為李杏打敗「華燈初上」的劉品言、謝瓊煖主要原因，則是李杏在「茶金」中為角色京劇名伶學上海話、學唱腔身段，連走路都端得很美，完全融入角色，迷你劇男配角部分，開出白潤音、黃冠智雙蛋黃，因經過五輪廝殺仍是同樣票數，因而產生兩位男配角，「斯卡羅 」則與「茶金」對戰，最後斯卡羅以建立了台劇新標竿為由奪戲劇節目最大獎。