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金鐘57／戲劇類完整得獎名單 陳亞蘭成首位女視帝

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男女主角分別由陳亞蘭、謝盈萱奪獎。圖/三立提供、記者王聰賢攝影
男女主角分別由陳亞蘭、謝盈萱奪獎。圖/三立提供、記者王聰賢攝影

第57屆電視金鐘獎戲劇類獎頒典禮於今晚（10/22）登場。今年首度開設的新獎項「最具人氣戲劇節目獎」由《火神的眼淚》奪下；「戲劇類節目創新獎」則由《孟婆客棧》奪下。

特別的是，今年「迷你劇集（電視電影）男配角獎」由白潤音與黃冠智同時奪得迷你劇集（電視電影）男配角獎，黃冠智曾是桌球選手，自嘲以前運動沒拿過獎，轉戰演員後終獲肯定；「最具潛力新人獎」由今年16歲的「斯卡羅小公主」程苡雅拿下，男、女配角獎則分別由李銘順、李杏奪獎。

今年首增「主題歌曲獎」則由范曉萱、許常德的《I Promise》奪獎，許常德上台時還不好意思地說，前幾天才罵過金鐘獎，沒想到這次會得獎；金鐘獎視帝破天荒由女演員拿下，陳亞蘭以歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」登上第五十七屆金鐘獎最佳男主角寶座。

第57屆金鐘獎電視戲劇類完整得獎名單如下：

戲劇節目獎：《斯卡羅》

戲劇節目導演獎：莊絢維、陳冠仲／《逆局》

戲劇節目女主角獎：謝盈萱／《四樓的天堂》

戲劇節目編劇獎：嚴藝文、黃小貓（黃馨萱）、范芷綺／《俗女養成記 2》

戲劇節目男主角獎：陳亞蘭／《嘉慶君遊臺灣》

戲劇配樂獎：魚丁糸／池塘怪談

主題歌曲獎：I Promise／范曉萱、許常德／《良辰吉時》

戲劇節目男配角獎：李銘順／《逆局》

戲劇節目女配角獎：李杏／《茶金》

戲劇節目最具潛力新人獎：程苡雅／《斯卡羅》

電視電影獎：《台北過手無暝無日》

迷你劇集獎：《良辰吉時》

迷你劇集（電視電影）導演獎：謝沛如／《比悲傷更悲傷的故事:影集版》

戲劇類節目攝影：李清迪、周以文／《俗女養成記 2》

戲劇類節目剪輯獎：林姿嫺／《茶金》

戲劇類節目燈光獎：丁海德／《斯卡羅》

戲劇類節目視覺特效獎：嚴振欽／《斯卡羅》

戲劇類節目造型設計獎：黃文英、高仙齡／《良辰吉時》

迷你劇集（電視電影）女主角獎：林辰唏／《第一次遇見花香的那刻》

迷你劇集（電視電影）男主角獎：吳朋奉／《降河洄游》

迷你劇集（電視電影）編劇獎：鄧依涵／《第一次遇見花香的那刻》

戲劇類節目美術設計獎：黃文英、翁定洋／《良辰吉時》

戲劇類節目聲音設計獎：朱仕宜、劉小草、曾雅寧／《良辰吉時》

迷你劇集（電視電影）女配角獎：程予希／《第一次遇見花香的那刻》

迷你劇集（電視電影）男配角獎：白潤音／《比悲傷更悲傷的故事:影集版》、黃冠智／《降河洄游》

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：姜典／《愛的奧特萊斯 》

戲劇類節目創新獎：《孟婆客棧》

最具人氣戲劇節目獎：《火神的眼淚》

電影 斯卡羅 導演

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