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金鐘57／節目類完整得獎名單

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第57屆金鐘獎的視覺設計出爐。圖／三立提供
第57屆金鐘獎的視覺設計出爐。圖／三立提供

台灣第57屆電視金鐘獎今年首度綜藝和戲劇分家，節目類頒獎典禮21日晚間7點舉行，今年獎項競爭十分激烈，「大嘻哈時代」擒3獎包含最大獎「綜藝節目獎」，益智及實境節目主持人獎則由演員出身的楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏拿下，Lulu之前已連槓龜6次，今年終於讓她如願以「婚禮歌手」與黃子佼獲得綜藝節目主持人獎。

第57屆電視金鐘獎節目類得獎名單

·綜藝節目獎：大嘻哈時代

·綜藝節目主持人獎：黃子佼、 Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手

·益智及實境節目獎：決戰水下伸展台

·益智及實境節目主持人獎：楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3

·一般節目類節目創新獎：公視主題之夜SHOW、你的島嶼我的家

·一般節目類導播獎：陳美而／#T-POP我們聽大的!!

·特別貢獻獎：張宗榮

·特別貢獻獎：陳君天

·兒童少年節目主持人獎：小兵【薛紀綱】、湘涵【王湘涵】、亞里【廖敏君】／下課花路米－壯遊闖天下

·少年節目獎：kakudan時光機

·兒童節目獎：下課花路米－壯遊闖天下

·動畫節目獎：勇者動畫系列

·一般節目類聲音設計獎：葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路 -十九兩

·一般節目類美術設計獎：呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

·一般節目類燈光獎：張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

·一般節目類導演獎：楊孟嘉／公視紀實 ─下一站

·一般節目類剪輯獎：郭宗偉／南島起源

·一般節目類攝影獎：陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

·生活風格節目主持人獎：柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

·生活風格節目獎：寶島神很大

·自然科學及人文紀實節目主持人獎：Julian Davison、優席夫／南島起源

·人文紀實節目獎：南島起源

·自然科學紀實節目獎：下一步， AI。 NEXT，愛

·最具人氣綜藝節目獎：綜藝玩很大

導演 攝影 AI

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金鐘57／Lulu破魔咒終獲獎 楊貴媚跨界獲獎

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