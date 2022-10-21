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金鐘57／Lulu破魔咒終獲獎 楊貴媚跨界獲獎

中央社台北21日電
台灣第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日盛大舉行，綜藝節目主持人獎由藝人黃子佼（右）與Lulu（黃路梓茵）（左）獲獎，Lulu致詞時表示，她很幸運能遇到黃子佼這樣的好搭檔、好師傅，能在她開心時為她鼓掌，難過時為她開導。中央社
台灣第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日盛大舉行，綜藝節目主持人獎由藝人黃子佼（右）與Lulu（黃路梓茵）（左）獲獎，Lulu致詞時表示，她很幸運能遇到黃子佼這樣的好搭檔、好師傅，能在她開心時為她鼓掌，難過時為她開導。中央社

台灣第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮順利落幕，8度摃龜的Lulu打破金鐘魔咒，以與黃子佼搭檔的「婚禮歌手」奪下綜藝節目主持人獎；金馬影后楊貴媚率領的「阮三个3」也跨界獲獎。

今年是電視金鐘獎首次拆成節目與戲劇類分兩日舉辦，節目類請來曾國城和唐綺陽合體主持。兩人開場大秀舞技和快嘴RAP，唸出所有入圍作品，為電視人的每年慶典拉開序幕。數度強調典禮會在10時結束的曾國城，最終超時近36分鐘，但他感謝「身前」所有精彩的電視人，「是你們造就電視每一天值得期待的感受，電視很不容易。我們都是做電視的、我熱愛電視，希望大家讓電視做得讓人永遠期待。」

林志玲老公、日本男團放浪兄弟AKIRA，也不讓大S老公具俊曄專美於前，誠意用中文致詞，更替自己證明是「第一代國民姐夫」，將全場第一場、最具人氣綜藝節目獎交給「綜藝大熱門」。讓KID和坤達感性把獎項送給天上的兄弟小鬼黃鴻升，「可惜當時沒有得到，但我們幫他完成了」，現場氛圍動人。

今年金鐘獎特別貢獻獎頒給資深製作人陳君天和國寶說書人張宗榮，金馬影后張艾嘉難得現身金鐘，擔任陳君天的引言人，她幽默表示：「我知道我是來金鐘，不是金馬」；韓國人氣綜藝Running Man製作人丁哲珉也特地來台頒獎，用中文分享製作節目成功的秘訣就是「製造歡樂與笑容，還要有熱情。」

最大獎之一的綜藝節目主持人獎，由「婚禮歌手」黃子佼、Lulu（黃路梓茵）師徒檔奪獎，憑藉著師父黃子佼生子後好運，讓8度金鐘摃龜的Lulu終於奪獎。Lulu激動著哭著走上台，今年入行第10年的她，表示很高興花了10年，扎扎實實從第一排走上台，讓她知道主持工作的神聖，會帶著這樣的精神繼續努力，更樂喊要收師父的愛馬仕包包，被黃子佼吐槽只有愛馬仕「皮帶」。

備受關注的綜藝節目獎則由嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」獲得，製作人湯宗霖表示：「感謝所有還在為內容製作努力的人們以及你們的家人，這個獎是屬於你們」，並感性表示有支持的觀眾，他們才能創造許多不可思議的時刻。「大嘻哈時代」在本屆還獲得一般節目類燈光和美術設計2獎項肯定。

特別的是，益智及實境節目主持人獎，由跨界主持的「阮三个3」金馬影后楊貴媚、演員施名帥、温貞菱、林柏宏殺出重圍，渴望阻斷3度連莊同獎的曾國城。楊貴媚感性表示：「演員的斜槓也能為綜藝節目有貢獻」；益智及實境節目獎則由Janet主持的水下實景節目「決戰水下伸展台」獲得。

本屆也有多項作品雙料獲得肯定，包含「南島起源」獲得人文紀實節目獎；自然科學及人文紀實節目主持人；「寶島神很大」奪下生活風格節目／主持人獎；「下課花路米－壯遊闖天下」兒童節目／兒童少年節目主持人獎；「節目創新獎」更出現雙蛋黃，由「公視主題之夜SHOW」、「你的島嶼我的家」共同獲獎。

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