不露面了 林志玲淡出內幕曝光 吐不捨「寶貝」這點

林志玲曝人生高點就是當下。記者沈昱嘉／攝影

林志玲 自返台後，近2周頻繁與大家見面，先是出席自己的新書「剛剛好的優雅」發表會，接著出席2場代言活動，她今天在名錶記者會上表示，現在百分之百專注於家庭，只有這2周頻繁與大家見面，她說：「請假感受一下女明星的生活，心情非常的特別。」也意味著這陣子忙完後，未來會淡化工作。

林志玲透露太久沒和大家見面，在日前第一場新書會之前就很緊張，幾個月前開始準備狀態，希望再跟大家見面能傳遞好的能量給大家。她現在為人母，每次出門工作都想趕快回家照顧小寶貝，她提到出門前孩子都會露出，「媽媽我們不是要一直在一起」的表情，讓她很捨不得出門，現在她的手機 裡全部都是老公和孩子，不時就會把照片拿出來看看大小寶貝。

其實在上一場活動，她就透露出要將重心完全轉移到家庭上，面對未來的工作計畫，她當時回答：「我在剛剛好的時間結婚，有了孩子，感謝老天爺給我每個機會安排，我在工作上沒有更大野心跟規畫了，這次是鼓起勇氣跟大家見面，之後重心放在陪伴小孩成長，以家裡為重。」

至於是否會有第二胎的打算嗎？她也坦言：「我沒有辦法辦到，我覺得身體會告訴妳，我盡所有該盡的努力，獲得奇蹟的生命，我除了感謝還是感謝。」