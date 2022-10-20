我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用這5個方法 讓家中電費月省100元

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

不露面了 林志玲淡出內幕曝光 吐不捨「寶貝」這點

記者黃保慧／即時報導
林志玲曝人生高點就是當下。記者沈昱嘉／攝影
林志玲曝人生高點就是當下。記者沈昱嘉／攝影

林志玲自返台後，近2周頻繁與大家見面，先是出席自己的新書「剛剛好的優雅」發表會，接著出席2場代言活動，她今天在名錶記者會上表示，現在百分之百專注於家庭，只有這2周頻繁與大家見面，她說：「請假感受一下女明星的生活，心情非常的特別。」也意味著這陣子忙完後，未來會淡化工作。

林志玲透露太久沒和大家見面，在日前第一場新書會之前就很緊張，幾個月前開始準備狀態，希望再跟大家見面能傳遞好的能量給大家。她現在為人母，每次出門工作都想趕快回家照顧小寶貝，她提到出門前孩子都會露出，「媽媽我們不是要一直在一起」的表情，讓她很捨不得出門，現在她的手機裡全部都是老公和孩子，不時就會把照片拿出來看看大小寶貝。

其實在上一場活動，她就透露出要將重心完全轉移到家庭上，面對未來的工作計畫，她當時回答：「我在剛剛好的時間結婚，有了孩子，感謝老天爺給我每個機會安排，我在工作上沒有更大野心跟規畫了，這次是鼓起勇氣跟大家見面，之後重心放在陪伴小孩成長，以家裡為重。」

至於是否會有第二胎的打算嗎？她也坦言：「我沒有辦法辦到，我覺得身體會告訴妳，我盡所有該盡的努力，獲得奇蹟的生命，我除了感謝還是感謝。」

林志玲近2周頻繁與大家見面。記者沈昱嘉／攝影
林志玲近2周頻繁與大家見面。記者沈昱嘉／攝影

林志玲 手機

上一則

黃嘉千捲離婚風暴 尷尬親回13字洩近況

延伸閱讀

談林志玲婚前婚後改變 AKIRA：當媽後更漂亮

談林志玲婚前婚後改變 AKIRA：當媽後更漂亮
金鐘獎彩排露餡 國民姐夫確定來這一人

金鐘獎彩排露餡 國民姐夫確定來這一人
林志玲、AKIRA公開合體 楊祐寧爸爸糗事也曝光

林志玲、AKIRA公開合體 楊祐寧爸爸糗事也曝光
AKIRA想和具俊曄組團 曝林志玲學日文竟嚇到老師

AKIRA想和具俊曄組團 曝林志玲學日文竟嚇到老師

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
桂綸鎂堪稱從影以來最大尺度挑戰。(圖：Disney+提供)

桂綸鎂演1集 性愛5次 網諷：改名台北女子圖「賤」

2022-10-13 19:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣