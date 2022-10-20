黃嘉千捲離婚風暴 尷尬親回13字洩近況

黃嘉千(右)接受王偉忠廣播節目專訪。圖／中廣提供

藝人黃嘉千 與夏克立16年婚姻走到盡頭，目前2人處於打離婚官司階段，爆發婚變3個月，她工作如常，對外則一律三緘其口，但20日為宣傳舞台劇 「明星養老院 」接受王偉忠廣播節目「欸！我說到哪裡了？」專訪，被問到近況「你好嗎？」，她僅尷尬笑回：「好！」，隨後在王偉忠的祝福聲中，點頭認同：「每個人都要幸福，這是最重要的」。

2人談到舞台劇「明星養老院」當中黃嘉千的角色很討喜，每次出場都讓觀眾哈哈笑，還回顧她女丑路線的第一個角色，就是王偉忠製作的「搞笑very much」，飾演高凌風「風雲法師」身邊的「風風師姐」，黃嘉千現場再度出馬翻譯，用台語直翻王偉忠的國語，笑翻錄音間。

黃嘉千因從小喜歡模仿志村健，以玉女歌手出道，卻一直嚮往當諧星，當年還向王偉忠毛遂自薦想演喜劇，沒想到這一步跨出，卻是超級任務，笑說：「偉忠哥給的任務都難到嚇死人了！沒有排練就直接來」，還透露當年王偉忠訓練她喜感的密招，就是拿著鞋子在鏡頭後，威脅她說錯了就丟！王偉忠說：「那是節目效果！因為喜劇不能用演的，要直覺反應才真實。」

提到「明星養老院」中的角色，黃嘉千在劇中扮演一名失憶玉女歌星，她覺得明星喜歡在舞台上的生活，因此會一直保持年輕活力與魅力，但明星也是人，如果失掉這份肯定，心中一定會失落，王偉忠說，這齣戲說的雖是明星，但每個人在變老的過程，都會丟掉東西，明星身上會更明顯，因此12月在國父紀念館的「明星養老院」，說的就是這樣的感受。聖誕夜晚場的演出還會讓王偉忠扮演聖誕老公公，送禮物給觀眾。

黃嘉千覺得明星回到生活上，其實跟大家都一樣，有老有小要照顧。她也摸索了一陣子，才讓媽媽學會跟她直說自己需要什麼，她甚至還問過媽媽有沒有感覺到她很愛媽媽，讓媽媽笑呵呵。王偉忠聽了說，「還是女兒好，如果我去問我媽，媽您愛我嗎？我媽只會說，你賭輸啦？」