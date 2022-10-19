我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

普亭侵烏受挫再出招 宣布烏克蘭4俄占區戒嚴

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

記者林士傑／即時報導
戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供
戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供

30年前出道的戚小戀復出歌壇，特別邀請林志玲法國寫真御用攝影師林謙和掌鏡，遵循指示走入池塘，她說：「我被池塘游來游去的小魚搔癢，癢癢地想發笑，但面對鏡頭一直忍，憋到差點內傷！」 粉絲更驚訝她的凍齡外貌，戚小戀謙虛說：「前幾年可能還可以，但這2年因為事情多，比較有歲月痕跡。」

她將舊作「我的太陽」打造成全新單曲「我的太陽2022」，並定義成是首「禮物歌」，她說：「希望它在各種感恩的時刻，需要鼓舞的時刻，被傳唱、溫暖著大家！」她也喜歡這個全新挑戰，豐富了人生層次，大家好奇養生秘招？她說：「除了很認分的用信任的營養品做基礎保養，也盡量在每一個季節根據節氣變化，調整自己的飲食，長輩喜歡有機食材也會常常調理！」

而她創作產量驚人，作品包含張學友「情書」、萬芳「割愛」、藍心湄「愛我到今生」等等，還跟劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌，沒想到卻在偶然機會讓生命轉了個彎，「當時有機會轉往我很嚮往的廣告公司上班，因為我銘傳讀商業設計系，所以立刻就摩拳擦掌。」更意外的是居然遇到了生命中重要的人，「我老公是我擔任廣告文案時，任職同公司的創意部門長官。」

30年前出道的戚小戀復出歌壇，推出全新單曲「我的太陽2022」。圖／源瑗園提供
30年前出道的戚小戀復出歌壇，推出全新單曲「我的太陽2022」。圖／源瑗園提供
戚小戀的凍齡外貌引起粉絲熱議。圖／源瑗園提供
戚小戀的凍齡外貌引起粉絲熱議。圖／源瑗園提供

林志玲 攝影

上一則

BTS入伍當兵傷南韓經濟 美媒：年損36億美元外匯收入

延伸閱讀

周星馳首開IG 3條件「請人」攻元宇宙

周星馳首開IG 3條件「請人」攻元宇宙
寵妻狂魔劉德華不喝酒 就怕太太罵

寵妻狂魔劉德華不喝酒 就怕太太罵
劉德華61歲 「流浪地球2」公開造型送祝福

劉德華61歲 「流浪地球2」公開造型送祝福
粉絲近億 贏劉德華「瘋狂小楊哥」坐穩「抖音第一網紅」

粉絲近億 贏劉德華「瘋狂小楊哥」坐穩「抖音第一網紅」

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
桂綸鎂堪稱從影以來最大尺度挑戰。(圖：Disney+提供)

桂綸鎂演1集 性愛5次 網諷：改名台北女子圖「賤」

2022-10-13 19:50

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知
好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔
德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具