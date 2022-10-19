劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供

30年前出道的戚小戀復出歌壇，特別邀請林志玲 法國寫真御用攝影 師林謙和掌鏡，遵循指示走入池塘，她說：「我被池塘游來游去的小魚搔癢，癢癢地想發笑，但面對鏡頭一直忍，憋到差點內傷！」 粉絲更驚訝她的凍齡外貌，戚小戀謙虛說：「前幾年可能還可以，但這2年因為事情多，比較有歲月痕跡。」

她將舊作「我的太陽」打造成全新單曲「我的太陽2022」，並定義成是首「禮物歌」，她說：「希望它在各種感恩的時刻，需要鼓舞的時刻，被傳唱、溫暖著大家！」她也喜歡這個全新挑戰，豐富了人生層次，大家好奇養生秘招？她說：「除了很認分的用信任的營養品做基礎保養，也盡量在每一個季節根據節氣變化，調整自己的飲食，長輩喜歡有機食材也會常常調理！」