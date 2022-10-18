AKIRA想和具俊曄組團 曝林志玲學日文竟嚇到老師

AKIRA（右）接受主持人李四端專訪。(圖：MOMOTV 提供)

「台灣第一名模」林志玲 三年前嫁給日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），婚後育有一子，一家三口近日返台，「國民姊夫」AKIRA日前接受李四端專訪，談到他與林志玲異國婚姻，從未吵過架的哲學是意見分歧時，兩人理性溝通，但他也好奇老婆吵架的樣子。

大家最關心AKIRA和林志玲的婚姻愛情故事，他表示兩個人互相尊重，從不吵架是真的，也因為沒吵過架，倒是很好奇她吵架是什麼樣子，遇到兩人意見分歧時，通常以理性溝通表達雙方想法取得共識，主持人詢問那誰贏的機率比較高？Akira笑說「50%、50%」，是彼此尊重的關係。

至於家庭和新手爸爸的生活，AKIRA樂在其中，覺得兒子眼睛像志玲、鼻子像自己，而且享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習，如果遇到夫妻兩人都忙工作，會請自己的媽媽和姐姐幫忙帶兒子，他說林志玲從未在教兒子過程中不耐煩或生氣，問她林志玲變為母親後與婚前最大的改變？他突冒中文稱讚妻子：「變得更漂亮。」並進一步解釋，可能有些人擔心身材走樣，但其實為人母之後內心的力量使人變得更美麗。

AKIRA談到一件令他難忘的趣事，透露林志玲非常認真學習日文，但因日文口語表達男女有別，林志玲曾經學他說「厲害」的日文給老師聽，把老師嚇了一跳，覺得男生的用法太過粗曠，不適宜女性，交代她千萬不能學老公講的日文，不禁令AKIRA莞爾一笑。

至於最早外界喊出「國民姊夫」AKIRA的鋒頭，最近似乎被大S 老公具俊曄 追上，AKIRA也嘴甜表示希望世界各地不同的姊夫都能到台灣，大家可以組成一團。