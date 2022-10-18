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「王冠」編導傳不堪新一季未播先被罵 第6季後不做了

記者蘇詠智／即時報導
「王冠」第5季還未首播已受到接連不斷的重砲攻擊。(取材自Instagram)
「王冠」第5季還未首播已受到接連不斷的重砲攻擊。(取材自Instagram)

Netflix招牌大戲之一「王冠」，預計下個月9日推出的全新第5季，連日來遭到英國媒體、皇室專家甚至前首相梅傑的重砲攻擊，還未首播已成爭議焦點，據傳原創人兼編導彼得摩根（Peter Morgan）相當受傷，情緒欠佳，目前在編寫劇本的第6季完成後，極有可能喊停。

「王冠」從上個月過世的伊麗莎白二世女王年輕時演起，在歐美獲獎頻頻，包括克萊兒佛伊（Claire Foy）、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、喬許歐康納（Josh O'Connor）等好幾位演員，都因在劇中飾演女王、王儲等角色獲得艾美獎、金球獎的肯定。如此一部金獎大戲，偏偏在英國常引起爭議，彼得摩根寫劇本時固然會要求貼近事實，還是免不了遭到皇室指控「加油添醋」。尤其第5季會提及黛安娜電視專訪坦承婚姻有第3者，查爾斯疑似想拉攏首相梅傑秘謀逼女王退位，女王之夫可能對自己的女性密友有發展婚外情的想法，每一點都讓皇室難以忍受，每天都出動皇室專家高分貝抗議，彼得摩根的心情亦大受影響。

英國「每日郵報」報導，彼得摩根絕對不會故意要亂編內容觸怒皇室，可惜「王冠」對於半世紀前的皇室秘辛，能夠找到的資料比較多，隨著劇情愈來愈接近現代，相關人士更加守口如瓶，收集素材加倍困難，又動輒得咎。他雖然不以「炒作誇大爭議」為宗旨來拍這齣戲，為了顧及戲劇性是否豐富，也不能將「王冠」弄成硬梆梆的歷史記實，劇本愈來愈難寫，還要被罵得很難聽，讓他對再做下去意興闌珊。

「每日郵報」稱，彼得摩根原本想讓「王冠」第5季就是最後一季，Netflix捨不得金雞母提早下場，當然希望他能一路拍到現代，後來彼得突然又表示開始在寫第6季的劇本，Netflix樂得接受，不料近日的一連串批評，又讓彼得感覺到第6季之後就不要再做了，免得情節觸怒更多皇室人員，讓整齣背上污名。

「王冠」編導彼得摩根被傳因為內容遭到抗議而十分受傷。（路透資料照片）
「王冠」編導彼得摩根被傳因為內容遭到抗議而十分受傷。（路透資料照片）
「王冠」第5季即將在下個月上旬首播。(取材自Instagram)
「王冠」第5季即將在下個月上旬首播。(取材自Instagram)

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