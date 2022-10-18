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成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

記者陳建嘉／即時報導
有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博
有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍與吳綺莉當年爆出婚外情，吳綺莉獨自生下撫養女兒吳卓林，不過如今母女倆鬧不合，吳卓林與大12歲的混血女友Andi待在加拿大，不過近來有網友目擊吳卓林在排隊領免費食物，身上穿得像流浪漢，看生活過得很不好，引發外界議論，但根據陸媒報導，混血女友Andi頂著招牌大濃妝，拍影片反擊，強調並沒有流落街頭，「我們很幸福」。

有網友在多倫多目擊到在吳卓林一個人排隊等待領取免費食物，還被形容腳上穿得鞋像流浪漢，忍不住發文感嘆「他爸看到她這樣，能幫一下不，畢竟也是親骨肉」，有網友質疑她好手好腳為何不去找工作，有其他網友就回應，她在唐人街餐館打工，勉強維持生活。成龍這幾年並未協助，還曾被吳綺莉抨擊，吳綺莉多年母兼父職，卻與女兒關係惡化，疑似是因為與女兒的外籍同性配偶Andi不合，還曾痛批Andi年紀大卻不肯找工作。

不過，日前的外界影片，傳得沸沸揚揚，Andi倒是終於發表聲明，陸媒報導Andi已澄清兩人並沒有如外界所說的流落街頭，彼此的婚姻生活相當美滿，請外界不需擔憂，不過影片中吳卓林未入鏡，至於先前為何被拍到領取免費食物，也沒有做出任何回應。

成龍，圖／摘自微博
成龍，圖／摘自微博
有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博
有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

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