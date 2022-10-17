金馬獎評審團曝光 許鞍華接下主席 桂綸鎂、張震也入列

第59屆金馬獎評審團主席許鞍華。圖／金馬執委會提供

金馬執委會今日宣布第59屆金馬獎評審團主席由許鞍華導演 擔任。她在接獲邀請時便一口答應，除了很高興可以再和金馬同仁一塊工作，更表示：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影 服務。」

許鞍華曾7度提名，並以「千言萬語」、「桃姐」和「黃金時代」三度榮獲金馬獎最佳導演，她也在2020年獲得威尼斯影展 終身成就金獅獎的殊榮。她將率領金馬影帝張震、金馬影后桂綸鎂、億萬票房導演程偉豪、金獎監製葉如芬、香港電影金像獎首位女性最佳攝影余靜萍等，加入決審陣容。

桂綸鎂接下本屆金馬決選評審。圖／金馬執委會提供

第59屆金馬獎入圍影片皆會在11月2日展開金馬影展放映，影展自10月22日開始售票。第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館舉行。

張震接下本屆金馬決選評審。圖／金馬執委會提供

決定本屆金馬獎得獎名單的評審，除了上述6位，還有負責選出入圍名單的11位評審，包含：周以文（攝影，台北電影獎最佳攝影）、邱立偉（動畫導演，首爾動畫影展評審團大獎）、張世宏（美術指導，香港電影美術學會榮譽會長）、張榮吉（編導，金馬獎最佳新導演）、張耀升（編導，金馬最佳原著劇本）、梁展綸（剪輯，金馬獎最佳剪輯）、黃惠偵（紀錄片導演，柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片）、劉梓潔（編劇，金馬獎最佳改編劇本）、蔡宗翰（編導，金馬獎最佳原著劇本）、蔡珮玲（美術指導，金馬獎最佳造型設計）、黎允文（作曲，長春電影節最佳音樂）。共17位評審將於11月19日頒獎典禮當天開會討論並投票選出金馬獎得主。