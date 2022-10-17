饒舌藝人肯伊威斯特將收購右派社群平台Parler

已改名為Ye的饒舌藝人肯伊威斯特(Kanye West)將收購右派社群平台Parler。(美聯社)

Parlement Technologies社群媒體 公司17日宣布，已改名為Ye的饒舌藝人肯伊威斯特(Kanye West)，將收購旗下右派社群平台Parler。45歲的肯伊威斯特由於在社群網站發布反猶太言論，上周被Instagram、推特 (Twitter)等社群平台刪文，帳號則因違反使用規範而遭暫時封鎖。

Parlement Technologies發表聲明指出，已與肯伊威斯特簽訂收購Parler的「原則協議」(agreement in principle)。聲明中表示，這項夥伴關係將確保Parler能夠承擔起未來角色，「創造一個無法遭到抵制的生態系統，讓所有聲音都能獲得歡迎」。

右派社群平台Parler將被肯伊威斯特買下。(Getty Images)

華盛頓郵報 17日報導，Parler是受到不少前總統川普支持者喜愛的社群平台。肯伊威斯特發言人並未回覆華盛頓郵報的採訪要求。

Parler執行長法默爾(George Farmer)17日在Parler推特帳號發文表示，肯伊威斯特做出具有開創性的舉動，加入自由言論社群空間，「永遠不必再擔心會遭到社群媒體掃地出門」。

根據富比士雜誌(Forbes)估計，肯伊威斯特個人淨資產在2022年約有20億元。

影片來源： YouTube Fox Business