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習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

久違了...「美國舞孃」現身名牌精品大秀 現在長這樣

記者蘇詠智／即時報導
現在的伊莉莎白柏克蕾充滿成熟風韻。（美聯社資料照片）
現在的伊莉莎白柏克蕾充滿成熟風韻。（美聯社資料照片）

時尚名品Ralph Lauren日前在洛杉磯附近舉辦明年春季新系列發表會，影壇眾星前往捧場，除了話題夫妻班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲、奧斯卡影后潔西卡雀絲坦、資深動作天王席維斯史特龍外，似乎還出現了張看似熟悉卻又不太能叫得出來的面孔，陪伴在創辦人Ralph的姪子葛瑞格身邊，原來這位金髮、胸前開深V大秀性感的女子正是曾引起巨大爭議的「美國舞孃」主角伊莉莎白柏克蕾。

伊莉莎白柏克蕾（右）與夫婿葛瑞格一起現身精品大秀，挺身為時尚界巨擘的長輩。（美聯...
伊莉莎白柏克蕾（右）與夫婿葛瑞格一起現身精品大秀，挺身為時尚界巨擘的長輩。（美聯社資料照片）

27年前，以「第六感追緝令」捧紅莎朗史東的大導演保羅范赫文和該片編劇再次攜手，要拍出一部尺度更大膽、更無禁忌的影片，來呈現鋼管舞孃的生活，雖然要接演這部片一定得有全裸的心理準備，還是不少女星前往試鏡，最後保羅相中原本在青春校園劇「Saved By The Bell」擔任固定要角之一的伊莉莎白柏克蕾挑大梁，本來被認為是她事業大突破的良機，最後卻變成她演藝生涯裡的挫折。

伊莉莎白柏克蕾在「美國舞孃」的演出大膽火辣。圖／摘自imdb
伊莉莎白柏克蕾在「美國舞孃」的演出大膽火辣。圖／摘自imdb

「美國舞孃」未上映前各方矚目，外界對於票房頗為期待，不料片中挑釁主流價值觀的對白引來抨擊，也被嫌「無法挑起觀眾的慾火，反而感覺冷冰冰」，最後賣座和評價皆不如預期。儘管如此，保羅范赫文依然是好萊塢有地位的大導演，被影響的只有伊莉莎白柏克蕾，她幾乎被打入冷宮，差點對演藝工作失去信心，經過多年的掙扎，才又重新找回自信，並且覓得良緣。

伊莉莎白柏克蕾曾為「美國舞孃」到台灣宣傳，台灣也是這部片在全球各地賣座反應最好的地區之一，「美國舞孃」帶給伊莉莎白很大的打擊，她後來在演出「大老婆俱樂部」中的少根筋小三時，受到女主角之一歌蒂韓的鼓勵，一直銘感在心。

伊莉莎白柏克蕾曾為「美國舞孃」到台灣宣傳。圖／本報系資料照片
伊莉莎白柏克蕾曾為「美國舞孃」到台灣宣傳。圖／本報系資料照片

她現在多半在影集裡擔任配角，還是有戲能演，感到很滿意，她與葛瑞格生了個兒子，兩人互相支持，她也因此和葛瑞格的時尚界巨人伯父Ralph關係良好，Ralph的發表會，她自然要跟葛瑞格一起來捧場。

導演 時尚 珍妮佛洛佩茲

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