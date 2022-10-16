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布萊德彼特新戀情被媽媽打槍 裘莉難辭其咎？

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左二）昔日帶著媽媽（右一）與孩子們出席新片活動的情景，已不會再重現。（路透資料照片）
布萊德彼特（左二）昔日帶著媽媽（右一）與孩子們出席新片活動的情景，已不會再重現。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變6年多，彼此在孩子的監護權與財產分配上僵持不下，裘莉近來還出盡狠招想毀掉小布的形象，但他心情已經不再受到影響，被傳是因為與美豔名模艾蜜莉瑞特考斯基約會、得到新戀情的滋潤，然而這段尚未開花結果的感情，卻已經被小布的母親反對，蒙上陰影。

艾蜜莉瑞特考斯基被傳是影壇天王巨星的新歡。（路透資料照片）
艾蜜莉瑞特考斯基被傳是影壇天王巨星的新歡。（路透資料照片）

娛樂八卦刊物「In Touch」雜誌報導，布萊德彼特的母親珍，眼看寶貝兒子兩段婚姻都以離異收場，不管是和珍妮佛安妮絲頓，或是與安琪莉娜裘莉，無論彼此之間有沒有小孩，鬧到最後都不好看，因而她希望兒子若要再追求新的對象，一定要想得非常清楚，別再讓自己受傷。

布萊德彼特近來心情甚佳，被傳是沉浸在新戀情的喜悅中。（路透資料照片）
布萊德彼特近來心情甚佳，被傳是沉浸在新戀情的喜悅中。（路透資料照片）

她對於艾蜜莉本人沒有意見，只是想到艾蜜莉近期也才訴請離婚，感覺會有一堆麻煩事情在等著，若兒子此時被扯進去，會變得更沒完沒了，何況前媳婦裘莉還不知道又有什麼毒招要使出來，為了兒子的幸福，她並不樂見他與艾蜜莉的名字連在一起。

也難怪珍要擔心，畢竟從小布和裘莉婚變之後，孩子們就再也沒見過爺爺、奶奶，昔日的天倫樂景象早就成為回憶，裘莉堅決要阻擋孩子們和父親相處，爺爺、奶奶就連帶成為犧牲品，珍自己就已經嘗到兒子感情受挫的苦果，更不會希望他在情路上連連跌倒。

裘莉 小布 布萊德彼特

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