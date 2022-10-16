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朴海鎮挑戲超嚴格 害怕與女星過熟親熱「太做作」

記者陳慧貞／即時報導
「國民暖男」朴海鎮暌違2年重返螢幕，「魔幻時刻Showtime」詮釋頂級魔術師。圖／衛視中文台提供
「國民暖男」朴海鎮暌違2年重返螢幕，「魔幻時刻Showtime」詮釋頂級魔術師。圖／衛視中文台提供

韓男神朴海鎮出道16年，斯文帥氣的「國民暖男」氣質深植人心，近年來他極力拓展戲路挑戰演技，暌違2年重返螢光幕，在新戲「魔幻時刻SHOWTIME」演出能駕馭鬼神、義氣風發的頂級魔術師，今年39歲的他，迄今拍過近20部戲，產量雖不高，但角色幾乎沒重複過，有人說他挑戲嚴格，他說：「不會刻意避開以前演過的角色，只是不感興趣。」

朴海鎮主演「魔幻時刻Showtime」詮釋頂級魔術師。圖／衛視中文台提供
朴海鎮主演「魔幻時刻Showtime」詮釋頂級魔術師。圖／衛視中文台提供

朴海鎮2年前曾以「老頑固實習生」成功展現喜劇演技，拿下「MBC演技大賞」最大獎，「魔幻時刻」融合奇幻、懸疑、浪漫、搞笑等多重元素，也有不少喜劇橋段，他在劇中扮演的魔術師，讓觀眾看到不一樣的朴海鎮，對於再演喜劇，他直言：「不會因為以前演過的作品，而刻意避開喜劇類型，當看到和以前相似的類型或角色時，我只是不感興趣，雖然也會擔心太專注於某個形象或角色中，但我認為至少還沒被定型。」

朴海鎮(右)、秦基周主演「魔幻時刻Showtime」。圖／衛視中文台提供
朴海鎮(右)、秦基周主演「魔幻時刻Showtime」。圖／衛視中文台提供

提到與女主角秦基周首次合作，朴海鎮表示，2人原本就很熟悉，開拍前還擔心能否完全放開詮釋浪漫戀愛感覺，也怕過於投入感情演出而顯得太做作，最後2人都以「愛的眼神」融入戲中，為浪漫愛情戲加溫，他笑說：「雖然這部戲的看點，並不僅只有浪漫愛情橋段，但還是有粉絲說太可惜了，應該要再加重愛情戲份。」

朴海鎮主演「魔幻時刻Showtime」，談愛戲全靠「眼神」。圖／衛視中文台提供
朴海鎮主演「魔幻時刻Showtime」，談愛戲全靠「眼神」。圖／衛視中文台提供

「魔幻時刻Showtime」中，朴海鎮(左)搞笑上癮，展現喜劇演技魅力。圖／衛視...
「魔幻時刻Showtime」中，朴海鎮(左)搞笑上癮，展現喜劇演技魅力。圖／衛視中文台提供

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