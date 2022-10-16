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14年婚爆分居 曹格認了冷戰「沒把握跟太太一輩子」

記者林士傑／即時報導
曹格(左)認了跟老婆吳速玲冷戰中。圖／TVBS提供
曹格(左)認了跟老婆吳速玲冷戰中。圖／TVBS提供

43歲的曹格今年被爆跟老婆吳速玲分居，婚姻屢爆危機，今他出席大馬活動承認雙方正在冷戰，關係的確非常不好，不過仍會繼續努力，但夫妻之間的事不方便說太多，「我覺得不能只是我一個人講，要有我太太在場才公平，我現在沒有把握跟我太太會一輩子。」

他下個月12日會在大馬雲頂舉辦「Crazy for live」演唱會，今在吉隆坡舉辦見面會造勢，據「星洲網」、「中國報」報導，他透露到時演唱會家人會缺席，「我兒子有足球比賽，和太太則在冷戰當中。」他也說不能接受網友一直攻擊他的婚姻，因為這是私人事情，希望大家多點同理心，「我也會難過，所以需要一點空間。」

曹格說去年接連碰到4位親友離世的噩耗，內心感到非常難熬，導致躁鬱症復發，過去跟老婆的關係就因躁鬱症降到冰點，幸而彼此沒有放棄，重新找回火花。

結婚14年的兩人如今再度冷戰，曹格說在治療期間服用很多藥物，不僅受副作用所苦，判斷能力也會受到影響，於是常常躲在家中不出門，他也還原3月被爆酒醉鬧事的真相，當下被對方激怒有點衝動，他說：「我當時是喝養生雞湯，中醫建議我2個月喝一次，新聞卻說我酒醉鬧事，我覺得對我很不公平。」現在已經看開。

曹格下個月12日要在大馬雲頂舉辦「Crazy for live」演唱會。圖／摘自...
曹格下個月12日要在大馬雲頂舉辦「Crazy for live」演唱會。圖／摘自臉書

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