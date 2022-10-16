14年婚爆分居 曹格認了冷戰「沒把握跟太太一輩子」

曹格(左)認了跟老婆吳速玲冷戰中。圖／TVBS提供

43歲的曹格今年被爆跟老婆吳速玲分居，婚姻屢爆危機，今他出席大馬活動承認雙方正在冷戰，關係的確非常不好，不過仍會繼續努力，但夫妻之間的事不方便說太多，「我覺得不能只是我一個人講，要有我太太在場才公平，我現在沒有把握跟我太太會一輩子。」

他下個月12日會在大馬雲 頂舉辦「Crazy for live」演唱會，今在吉隆坡舉辦見面會造勢，據「星洲網」、「中國報」報導，他透露到時演唱會家人會缺席，「我兒子有足球 比賽，和太太則在冷戰當中。」他也說不能接受網友一直攻擊他的婚姻，因為這是私人事情，希望大家多點同理心，「我也會難過，所以需要一點空間。」

曹格說去年接連碰到4位親友離世的噩耗，內心感到非常難熬，導致躁鬱症復發，過去跟老婆的關係就因躁鬱症降到冰點，幸而彼此沒有放棄，重新找回火花。