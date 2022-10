「哈利波特」系列跩哥馬份認了愛過妙麗 前女友氣瘋

湯姆費頓(右)認了對艾瑪華森不只是兄妹之情,曾經有過好感。(路透資料照片)

曾在「哈利波特 」系列電影 中分別扮演「跩哥馬份」與「妙麗」的湯姆費頓、艾瑪華森 ,過去一直感覺像是「友達(朋友之意)以上,戀人未滿」,艾瑪數度表示曾對湯姆心動,只是彼此始終沒有真的交往,而湯姆則強調對於艾瑪就像「疼愛妹妹」一樣的喜歡。

不過,湯姆近日推出自己的專書「Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard 」(直譯「魔杖之外:長成一位巫師的魔法與混亂」),首度坦白其實對艾瑪是有愛慕的火花,可惜兩人之間的火花並不在相同的時刻萌發。

「哈利波特」片中妙麗(左)與跩哥是對頭,但戲外演員間卻彼此有好感。圖/摘自imdb

不少「哈利波特」迷樂見艾瑪與湯姆私下能成為一對,艾瑪甚至稱湯姆是「我靈魂的一小部分」,顯然對他的感情頗深,湯姆承認過去不管任何人問道,甚至是前女友潔德高登問起,都只說對艾瑪是「像喜歡自己妹妹一樣的愛」,其實內心對艾瑪的感覺遠比這樣要深,而且他也認了潔德對此看得一清二楚,他與艾瑪之間確實有些難以言喻的情愫。

潔德高登(右)和湯姆費頓交往8年,一直懷疑他和合演「哈利波特」的好友之間有更深的情愫。(路透資料照片)