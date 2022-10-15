我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯

甄珍失聯48天謠言滿天飛 兒子發文 網質疑不是本人

甄珍失聯48天謠言滿天飛 兒子發文 網質疑不是本人

記者楊起鳳／即時報導
甄珍和兒子章立衡目前仍不知真實近況如何。圖／摘自臉書
甄珍和兒子章立衡目前仍不知真實近況如何。圖／摘自臉書

74歲影后甄珍與兒子章立衡（原名：劉子千）傳出失聯48天行蹤成謎，不少人關心兩人下落，甚至日前連親妹銀霞都聲稱找不到姐姐可以分享心事，兩人近況令人擔憂。不過數小時前，章立衡的臉書留下一篇文，文中寫道：「最近看到了新聞滿天飛也知道（知道）某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。有得罪之處請多多包涵。謝謝大家的關心，祝大家有個美好的周末！」

➤➤➤甄珍爆行蹤成謎 妹妹銀霞深夜悲吐：很心酸無力

但下面網友質疑這真的是章立衡本人的發文嗎？還有網友懷疑，以章立衡的中文能力，怎麼可能會打出「污衊」兩個字？而隨即就有章立衡的帳號回應：「這年頭還需要用打字的嗎？」也沒說明是否是真的由本人所回覆。

➤➤➤甄珍母子北京處理官司？ 失聯46天嚇壞家人 祕書報平安

之前曾有甄珍友人回應，甄珍目前人並不在北京，而是為了躲避親友人情債選擇到了歐美，並沒有安全和失蹤的疑慮，隨即又有甄珍朋友聲稱她的朋友圈回覆，說沒有人能代替她做任何發言，之後會公開說明及回覆，但至今仍沒有出面，此番又有章立衡臉書表態，種種謎團都還待解。

章立衡臉書的發文被質疑不是本人所為。圖／摘自臉書
章立衡臉書的發文被質疑不是本人所為。圖／摘自臉書

臉書

上一則

動力火車從高空而降 意外曝Selina與男友高清全貌

延伸閱讀

影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課

影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課
甄珍爆行蹤成謎 妹妹銀霞深夜悲吐：很心酸無力

甄珍爆行蹤成謎 妹妹銀霞深夜悲吐：很心酸無力
19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣

19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣
湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎

湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26
邱于庭擔任「織心織意—時尚展 Body as a creative ground」服裝秀嘉賓。記者沈昱嘉／攝影

台灣一代戲劇女神暴腰瘦 愛女美貌曝光

2022-10-09 16:11

超人氣

更多 >
心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」
世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？