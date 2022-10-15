甄珍失聯48天謠言滿天飛 兒子發文 網質疑不是本人

甄珍和兒子章立衡目前仍不知真實近況如何。圖／摘自臉書

74歲影后甄珍與兒子章立衡（原名：劉子千）傳出失聯48天行蹤成謎，不少人關心兩人下落，甚至日前連親妹銀霞都聲稱找不到姐姐可以分享心事，兩人近況令人擔憂。不過數小時前，章立衡的臉書 留下一篇文，文中寫道：「最近看到了新聞滿天飛也知道（知道）某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。有得罪之處請多多包涵。謝謝大家的關心，祝大家有個美好的周末！」

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但下面網友質疑這真的是章立衡本人的發文嗎？還有網友懷疑，以章立衡的中文能力，怎麼可能會打出「污衊」兩個字？而隨即就有章立衡的帳號回應：「這年頭還需要用打字的嗎？」也沒說明是否是真的由本人所回覆。

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