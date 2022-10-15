80歲哈里遜福特 助陣漫威「美國隊長4」？
影史賣座巨片傳奇天王哈里遜福特，之前才在迪士尼D23活動中宣告要卸下代表作之一「印地安納瓊斯」系列的男主角，讓影迷感嘆80歲的他可能也無法再繼續拍動作場面，沒想到近日又有新的風聲，指他不會徹底脫離迪士尼大家庭，將成為漫威電影宇宙的最新成員，讓漫威迷興奮不已。
哈里遜福特曾是好萊塢總票房最高男星，後來才被山繆傑克森取代，而山繆早就已經是漫威電影宇宙的重要成員，算是福伯的「學長」。
據媒體報導，福伯加入漫威，並非扮演全新的角色，而是接手已經過世的奧斯卡影帝威廉赫特生前飾演的羅斯將軍。在漫畫中此角是綠巨人浩克的死對頭，卻也是浩克本尊—布魯斯班納的女友貝蒂之父。後來變身為紅浩克，也曾經是「雷霆特攻隊」和「復仇者聯盟」的成員。
威廉赫特最後一次在電影裡飾演這角色，是在去年暑假上映的「黑寡婦」，一般推測，福伯應該會在漫威新片「雷霆特攻隊」中有重要的地位，也可能會在「美國隊長4」搶先亮相。
過往哈里遜福特也曾經接手亞歷鮑德溫而在「愛國者遊戲」和「迫切的危機」飾演傑克萊恩，並不是第一次繼承其他演員的角色，然而威廉赫特也是重量級影帝，福伯需要走出自己不同的風格。至於漫威，面對各方傳言，至今也未聲明是否屬實。
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