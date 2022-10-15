80歲哈里遜福特 助陣漫威「美國隊長4」？

哈里遜福特傳要加入漫威電影宇宙。（路透資料照片）

影史賣座巨片傳奇天王哈里遜福特，之前才在迪士尼D23活動中宣告要卸下代表作之一「印地安納瓊斯」系列的男主角，讓影迷感嘆80歲的他可能也無法再繼續拍動作場面，沒想到近日又有新的風聲，指他不會徹底脫離迪士尼大家庭，將成為漫威電影 宇宙的最新成員，讓漫威迷興奮不已。

哈里遜福特曾是好萊塢總票房最高男星，後來才被山繆傑克森取代，而山繆早就已經是漫威電影宇宙的重要成員，算是福伯的「學長」。

據媒體報導，福伯加入漫威，並非扮演全新的角色，而是接手已經過世的奧斯卡影帝威廉 赫特生前飾演的羅斯將軍。在漫畫中此角是綠巨人浩克的死對頭，卻也是浩克本尊—布魯斯班納的女友貝蒂之父。後來變身為紅浩克，也曾經是「雷霆特攻隊」和「復仇者聯盟」的成員。

威廉赫特最後一次在電影裡飾演這角色，是在去年暑假上映的「黑寡婦」，一般推測，福伯應該會在漫威新片「雷霆特攻隊」中有重要的地位，也可能會在「美國隊長4」搶先亮相。