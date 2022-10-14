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冒險影集項塔蘭不選強尼戴普 主創力挺查理杭南

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
「環太平洋」男主角查理杭南在「項塔蘭」有不少精彩動作戲。圖／Apple TV+提供
「環太平洋」男主角查理杭南在「項塔蘭」有不少精彩動作戲。圖／Apple TV+提供

「雙面人魔」知名製片史蒂夫萊福特冒險影集「項塔蘭」，原作小說全球暢銷超過百萬冊，內容曲折離奇，就連巨星強尼戴普都早在18年前就買下版權擔綱主演，卻因為製作背景太過龐大，始終未能推出，而在史蒂夫接下改編影集主創時，便決定改找查理杭南，「查理會是我們的最佳選擇」。

史蒂夫坦言強尼戴普是很好的演員，不過史蒂夫從2003年第一次讀「項塔蘭」小說原作之後，腦海裡就不斷浮現出主角林福特的身影，「他是個流浪的革命家，個性有點調皮、胡鬧，但又充滿哲理思想，更重要的是，他要能夠扛得住大量的動作戲」，而在史蒂夫看過查理主演的「環太平洋」、影集「飆風不歸路」之後，立刻決定找查理演出。

「查理很用功，林福特是一個對於自己所在的社會失望，想要在印度開啟新人生，卻又遇到另一場危機」，史蒂夫盛讚查理原本並不熟悉原作小說的林福特，卻會在積極研究過後，練出結實體魄，同時因為林福特熟知哲學、文學，也得因此讀很多書，充實氣質。

史蒂夫雖拍過「雙面人魔」、「制裁者」等大製作影集，但他坦言「項塔蘭」才是有史以來最難拍的戲，「我籌備這部劇超過10年，第8集有一場眾人大混戰的動作戲，無論是光影、氣候都要精準捕捉」，當時適逢雨季，他們得抓緊時間趕拍，不然會延後進度，「我一直很喜歡東方元素，我認為『項塔蘭』最重要的就是友誼，也加入一些東方人獨有的江湖義氣等元素，希望你們會喜歡」。「項塔蘭」目前正在Apple TV+熱播中。

史蒂夫萊福特在「項塔蘭」加入一些「義氣」、「江湖」的東方元素。(歐新社)
史蒂夫萊福特在「項塔蘭」加入一些「義氣」、「江湖」的東方元素。(歐新社)
史蒂夫萊福特擔綱「項塔蘭」主創，他自承早從2003年小說出版，就一直是書迷。(路...
史蒂夫萊福特擔綱「項塔蘭」主創，他自承早從2003年小說出版，就一直是書迷。(路透)
史蒂夫萊福特(左起)、查理杭南與舒布罕薩拉夫合作「項塔蘭」成為好友。(法新社)
史蒂夫萊福特(左起)、查理杭南與舒布罕薩拉夫合作「項塔蘭」成為好友。(法新社)
「環太平洋」男主角查理杭南在「項塔蘭」演出通緝犯林福特，計畫在印度孟買開啟全新人...
「環太平洋」男主角查理杭南在「項塔蘭」演出通緝犯林福特，計畫在印度孟買開啟全新人生。圖／Apple TV+提供

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