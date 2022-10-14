冒險影集項塔蘭不選強尼戴普 主創力挺查理杭南

「環太平洋」男主角查理杭南在「項塔蘭」有不少精彩動作戲。圖／Apple TV+提供

「雙面人魔」知名製片史蒂夫萊福特冒險影集「項塔蘭」，原作小說 全球暢銷超過百萬冊，內容曲折離奇，就連巨星強尼戴普都早在18年前就買下版權擔綱主演，卻因為製作背景太過龐大，始終未能推出，而在史蒂夫接下改編影集主創時，便決定改找查理杭南，「查理會是我們的最佳選擇」。

史蒂夫坦言強尼戴普是很好的演員，不過史蒂夫從2003年第一次讀「項塔蘭」小說原作之後，腦海裡就不斷浮現出主角林福特的身影，「他是個流浪的革命家，個性有點調皮、胡鬧，但又充滿哲理思想，更重要的是，他要能夠扛得住大量的動作戲」，而在史蒂夫看過查理主演的「環太平洋」、影集「飆風不歸路」之後，立刻決定找查理演出。

「查理很用功，林福特是一個對於自己所在的社會失望，想要在印度 開啟新人生，卻又遇到另一場危機」，史蒂夫盛讚查理原本並不熟悉原作小說的林福特，卻會在積極研究過後，練出結實體魄，同時因為林福特熟知哲學、文學，也得因此讀很多書，充實氣質。