「哈利波特」中的巨人海格—羅比寇特蘭去世 享壽72歲

蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。（美聯社）

曾參與「哈利波特 」、「007」等系列影片的蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。歐美媒體報導他近兩年都疾病纏身，經紀人證實他已於蘇格蘭福爾柯克附近的一家醫院中病逝，希望外界尊重其家人的隱私 ，盛讚他是個相當忠誠、又聰明且出色的客戶，尤其他在「哈利波特」片集中飾演有巨人血統的獵場看守人魯霸海格，不但贏得小朋友的愛，也讓成人觀眾得到許多的歡樂。

在許多觀眾心目中，羅比寇特蘭與魯霸海格幾乎畫上等號，這個角色對於各種奇獸有極端的熱愛，又很照顧哈利及他的好友們，卻又因為性格敦厚，不時惹禍上身，原著中的海格身材高大，羅比本人雖然身形也高壯，卻沒有小說裡形容的那麼巨大，他曾經演過各種不同類型的角色，像是「向上帝調頭寸」裡的假修女，或是「黃金眼」、「縱橫天下」裡的俄羅斯 黑幫老大，也因為在戲劇作品的精彩表現獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。