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「哈利波特」中的巨人海格—羅比寇特蘭去世 享壽72歲

記者蘇詠智／即時報導
蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。（美聯社）
蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。（美聯社）

曾參與「哈利波特」、「007」等系列影片的蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。歐美媒體報導他近兩年都疾病纏身，經紀人證實他已於蘇格蘭福爾柯克附近的一家醫院中病逝，希望外界尊重其家人的隱私，盛讚他是個相當忠誠、又聰明且出色的客戶，尤其他在「哈利波特」片集中飾演有巨人血統的獵場看守人魯霸海格，不但贏得小朋友的愛，也讓成人觀眾得到許多的歡樂。

在許多觀眾心目中，羅比寇特蘭與魯霸海格幾乎畫上等號，這個角色對於各種奇獸有極端的熱愛，又很照顧哈利及他的好友們，卻又因為性格敦厚，不時惹禍上身，原著中的海格身材高大，羅比本人雖然身形也高壯，卻沒有小說裡形容的那麼巨大，他曾經演過各種不同類型的角色，像是「向上帝調頭寸」裡的假修女，或是「黃金眼」、「縱橫天下」裡的俄羅斯黑幫老大，也因為在戲劇作品的精彩表現獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。

羅比寇特蘭身後留下一雙子女，家人們希望感謝醫護人員的照料。今年初HBO推出「哈利波特」片集的20周年團聚特別節目，羅比講到激動拭淚，表示自己生命中有10年給了這個系列，自己的孩子們也隨著這系列長大，未來這片子還會繼續流傳，孩子的孩子也會看到，一代代傳承下去，或許在50年紀念時他已經不在，但他所扮演的海格仍會在，會繼續陪伴新世代的「哈利波特」粉絲，堪稱節目中最感性的時刻。令人哀傷的是，節目播出到現在還不滿一年，羅比就真的因病辭世。

「哈利波特」系列裡的善良巨人海格，是羅比寇特蘭讓觀眾印象最深的角色。圖／摘自im...
「哈利波特」系列裡的善良巨人海格，是羅比寇特蘭讓觀眾印象最深的角色。圖／摘自imdb
羅比寇特蘭在007電影「縱橫天下」扮演俄羅斯黑幫老大。圖／摘自imdb
羅比寇特蘭在007電影「縱橫天下」扮演俄羅斯黑幫老大。圖／摘自imdb

哈利波特 隱私 俄羅斯

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