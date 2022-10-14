綾瀨遙再穿泳衣露性感好身材 邀「前夫」夜闖泳池

綾瀨遙給人很會游泳的印象，實際上卻意外不擅長游泳。圖／采昌提供

日本性感女神綾瀨遙在主演新片「救救旱鴨子」中，飾演對游泳 教學充滿熱情的教練「靜香」，卻是個除了游泳之外，什麼都不懂的怪咖，在她的詮釋下顯得閃亮動人。綾瀨遙說：「靜香是過去擁有不少創傷的人，但面對和過往的自己一樣，拼命掙扎想要往前邁進的男主角，靜香透過游泳推了他一把。倘若男主角正沉入海底，那麼靜香就是試著把他拉上來的人。」

她認為該片把「游泳」比喻為「人生」的部分非常巧妙：「靜香的話語總是不經意帶給男主角刺激，當中有很多我自己也很喜歡的台詞。譬如：『不是設法漂浮，而是自然而然就漂浮了起來；不是設法活下去，而是自然而然地就活下去了，請放鬆地隨之流動吧。』我真的很喜歡這類台詞。」

該片也是綾瀨遙自2013年大河劇「八重之櫻」後，暌違8年再度與長谷川博己搭檔，2人也從夫妻變成師徒關係。長谷川對她讚不絕口：「儘管是久違地再度共演，但她非常適合這次的角色。她渾身散發著雍容光芒，同時也具有安定拍攝現場的魅力。她在片場的樣子還是一樣的，但她的角色說服力是驚人的，我覺得她已經成長為愈發華麗、愈發心胸寬廣的優秀女演員。」而綾瀨遙也回讚：「他本身也是博聞多識，以好的層面來說，喜歡講理的部分跟角色很像。而且他真的很會游泳，看他拼命練習如何游得笨拙的模樣，真的令人印象深刻。」

當問到自己與角色有沒有相似處時，綾瀨遙表示：「在活潑這件事上應該比較像，而且我在學生時代也有加入社團，帶有體育色彩的部分或許也有點像。」雖然綾瀨遙給人很會游泳的印象，但她實際上卻意外地不太在行。為詮釋技巧高超的游泳教練，她也特地請來以前曾在廣告拍攝指導她游泳的教練來惡補。她對此回憶：「我是學生時代才學游泳，所以游泳的機會並不多，所以找了教練，每週練習兩次游泳。」