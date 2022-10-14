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「國民姐夫」恭喜「國民姐夫」 AKIRA大方祝福具俊曄

記者李姿瑩／台北即時報導
AKIRA盡全力滿足廠商、媒體需求。(記者李姿瑩／攝影)
AKIRA盡全力滿足廠商、媒體需求。(記者李姿瑩／攝影)

國民姐夫AKIRA今天以宇舶表活動大使身分，出席新品上市記者會。雖然廠商事先婉拒和家庭、妻兒相關問題，但在主持人黃子佼不停敲邊鼓下，最終突破禁令皆大歡喜。因為AKIRA已經略曉中文，在聽到媒體提問「會不會擔心國民姐夫封號被搶走」後，他主動表示願意作答，大方恭喜具俊曄加入國民姐夫行列。

身為品牌大使，AKIRA一開始被問到適合送給家人的表款，馬上接下這顆擦邊球，認真回答：「太太適合像她一樣閃亮的款式，兒子未來還不知道會做什麼，想送他足球聯名款。」現在的他已經非常適應台灣生活，早就沒有任何不適應的地方。「我真的很喜歡台灣，畢竟是太太的娘家，就像我第二個家，和日本距離又近，兩地風俗習慣很相近，主要台灣的天氣讓我很放鬆，每次回日本都很想念台灣的空氣。」

黃子佼突然問到台北大巨蛋，AKIRA確實早就有留意到。「從一開始蓋的時候我就很期待，一直在想以後會有很多運動賽事跟表演，可能以後我們也能在裡面表演。雖然可能還是有很多人還不認識我們，但大家期待越多，我們越有機會來演出，敬請期待。」

說到手表代表時間珍貴，AKIRA坦言：「過去單身時我的時間都是以自己為主，這一年都以家人為主，之後會更精準分配自己的世界，不管是表演工作、家庭，在疫情這三年間，一直很感謝太太把家庭照顧得這麼好，真的很感激。」如果能自己獨處，AKIRA也沒有特別想到要如何運用時間，「我還是以家人為主，現在不由自主就會想到，很難不去想。」黃子佼馬上比出「我也是」的手勢，兩位爸爸相識而笑。

最後媒體忍不住請教他會不會擔心國民姐夫封號被搶走，黃子佼看到公關等工作人員眼神，原本以為愛莫能助，不過AKIRA主動發聲，表示問這題「真的沒關係」，「首先要恭喜他們，我一開始受封國民姐夫，也是媒體給我的祝福，相信對他們（大S、具俊曄）而言也是如此，真的恭喜他們。」

具俊曄 日本 足球

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