「甜茶」大談血腥愛戀 「骨肉的總和」最新預告曝光

摩西夏勒梅（右）和泰勒羅素在「骨肉的總和」。圖／華納兄弟提供

「甜茶」提摩西夏勒梅和「以你的名字呼喚我」導演 盧卡格達戈尼諾再度合作的新片「骨肉的總和」，先前在第79屆威尼斯影展 首映，格達戈尼諾憑該片獲得「最佳導演銀獅獎」，飾演女主角的泰勒羅素也獲得「最佳新進女演員」的殊榮，電影 中文預告曝光。

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該片改編自同名小說，描述努力在社會邊緣求生存的年輕女孩梅倫（泰勒羅素飾），和想法激進且遭社會放逐的憤青李（提摩西夏勒梅飾）之間的初戀故事。在雷根政府時代背景下的美國，他們相遇並踏上一趟橫跨千里的探索旅程，一路走來跌跌撞撞，看盡人生百態；儘管他們盡了最大努力，最終還是得面對各自可怕的過往，以及截然不同的個性，彼此間的感情將受到考驗。

電影描繪了「極端的愛」，在威尼斯影展首映後掌聲不斷，相當受歡迎，這也是格達戈尼諾首部完全以美國為背景的作品，他說自己對於完全受到美國文化、美國電影和現在美國景觀的影響「非常高興也很自豪」。