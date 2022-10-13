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「甜茶」大談血腥愛戀 「骨肉的總和」最新預告曝光

記者陳建嘉／即時報導
摩西夏勒梅（右）和泰勒羅素在「骨肉的總和」。圖／華納兄弟提供
摩西夏勒梅（右）和泰勒羅素在「骨肉的總和」。圖／華納兄弟提供

「甜茶」提摩西夏勒梅和「以你的名字呼喚我」導演盧卡格達戈尼諾再度合作的新片「骨肉的總和」，先前在第79屆威尼斯影展首映，格達戈尼諾憑該片獲得「最佳導演銀獅獎」，飾演女主角的泰勒羅素也獲得「最佳新進女演員」的殊榮，電影中文預告曝光。

影片來源：YouTube 華納兄弟台灣

該片改編自同名小說，描述努力在社會邊緣求生存的年輕女孩梅倫（泰勒羅素飾），和想法激進且遭社會放逐的憤青李（提摩西夏勒梅飾）之間的初戀故事。在雷根政府時代背景下的美國，他們相遇並踏上一趟橫跨千里的探索旅程，一路走來跌跌撞撞，看盡人生百態；儘管他們盡了最大努力，最終還是得面對各自可怕的過往，以及截然不同的個性，彼此間的感情將受到考驗。

電影描繪了「極端的愛」，在威尼斯影展首映後掌聲不斷，相當受歡迎，這也是格達戈尼諾首部完全以美國為背景的作品，他說自己對於完全受到美國文化、美國電影和現在美國景觀的影響「非常高興也很自豪」。

除了甜茶和泰勒，演員陣容還包含「以你的名字呼喚我」麥可斯圖巴、「月光下的藍色男孩」安德烈荷蘭、影集「美國恐怖故事」克蘿伊塞凡妮、「月光光新慌慌：萬聖結」導演大衛高登格林，以及「一級玩家」馬克勞倫斯等人。

泰勒羅素在「骨肉的總和」飾演努力在社會邊緣求生存的年輕女孩。圖／華納兄弟提供
泰勒羅素在「骨肉的總和」飾演努力在社會邊緣求生存的年輕女孩。圖／華納兄弟提供
提摩西夏勒梅在「骨肉的總和」飾演想法激進且遭社會放逐的憤青。圖／華納兄弟提供
提摩西夏勒梅在「骨肉的總和」飾演想法激進且遭社會放逐的憤青。圖／華納兄弟提供

導演 電影 影展

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