網爆楊冪前夫劉愷威「高調牽手已婚女星」？女方發聲了

尤靖茹發聲闢謠。（取材自微博）

香港 男星劉愷威與中國A咖女星楊冪於2018年離婚，近日他參加中國綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》，動向令人關注，近日有網友爆料看到劉愷威與一短髮戴帽子的女子牽手散步，還指女方看起像是諸國女演員尤靖茹，對於被指疑為劉愷威新歡，尤靖茹經紀人與本人都發聲否認。

一名網友12日於微博發文，表示跑步時遇到明星談戀愛，並曬出一對男女牽手的畫面，PO文者表示，畫面中男子就是男星劉愷威，「劉愷威很高調 口罩 都沒戴」，而對於畫面中女子，PO文者表示很眼熟，感覺是演員，有人則稱女方看起來像是曾演過《春風十里不如你》的女演員尤靖茹，而PO文者也再留言描述當時情境，透露當時他跑步時從遠處就看到劉（劉愷威），女方就是尤。

爆料者還說，當時他其實是錄影，當因兩人對話錄的太清楚，他覺得不能發，所以改從影片截圖，畫面才會比較模糊。而女方去年底才官宣結婚，爆料者也好奇兩人怎麼會這麼高調。