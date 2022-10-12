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湯姆克魯斯驚收死亡威脅 維安升級 FBI介入原因曝光

記者陳建嘉／即時報導
湯姆克魯斯今年才以「捍衛戰士2：獨行俠」坐穩全球年度票房冠軍寶座。圖／UIP提供
湯姆克魯斯今年才以「捍衛戰士2：獨行俠」坐穩全球年度票房冠軍寶座。圖／UIP提供

60歲湯姆克魯斯常在「不可能的任務」系列、「捍衛戰士」系列演出拯救世界的英雄，如今更在英國拍攝「不可能的任務」系列第8部電影「不可能的任務：致命清算 第二章」，卻意外收到死亡威脅，片場不得不讓維安升級，盡全力保護阿湯哥的人身安全。

英國「太陽報」指出，湯姆克魯斯今年以「捍衛戰士：獨行俠」締造個人生涯票房最高紀錄，全球大賣14.79億美元，對於下一部電影的標準更高，早在拍完「不可能的任務：致命清算 第一章」之後，就立刻投身第2部電影的拍攝，不過湯姆向來是片場的認真魔人，對於任何細節都抱持著最高標準，現場有一位負責特技的工作人員，因為表現不符期望遭到開除，因而作出一連串抗議舉動，還在網路放出許多威脅言論，讓製片公司不敢輕忽，擔心對方可能會對阿湯哥、導演克里斯多福麥奎里做出攻擊舉動。

知情人士表示，該名工作人員負責電影勘景工作，不過在工作想法上，與劇組有所分歧，遭解雇後心生不滿，除了抗議、威脅舉動外，他也向身兼製片的湯姆、導演以及片商派拉蒙提告，更指控電影有來自俄羅斯商業寡頭公司的資金，可能觸犯美國法規，因而美國聯邦調查局除了了解片場相關事項外，也對電影公司的資金展開調查，「劇組有些人甚至覺得，現在的狀況搞得很難看」，但也強調工作人員雖然不敢鬆懈，也不會太過緊張，「一切都沒問題，他只是個懷恨在心的前僱員」。

湯姆克魯斯原本就是好萊塢大明星，走到哪都有許多隨行保鑣，至於這次加強維安，他並沒有太大想法，不過對導演克里斯來說，倒是相當新鮮，目前劇組一致希望電影能趕快安全拍完，接下來才可以進行後製工作。

湯姆克魯斯(左)與導演克里斯多福麥奎里都收到死亡威脅。(路透資料照片)
湯姆克魯斯(左)與導演克里斯多福麥奎里都收到死亡威脅。(路透資料照片)
湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列片場，傳聞是出了名的認真魔人。(路透資料照片)
湯姆克魯斯在「不可能的任務」系列片場，傳聞是出了名的認真魔人。(路透資料照片)
湯姆克魯斯主演「不可能的任務：致命清算 第一章」將於明年暑假先登場，目前正在拍攝...
湯姆克魯斯主演「不可能的任務：致命清算 第一章」將於明年暑假先登場，目前正在拍攝「第二章」。圖／UIP提供

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