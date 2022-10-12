我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遠距上班員工拒絕全天開鏡頭遭革職 軟體公司判賠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

迪士尼「冰雪奇緣」樂園降臨香港 配音演員有望同歡

記者陳建嘉／即時報導
迪士尼在香港設置的「冰雪奇緣」遊樂園，將是2023年的重頭大戲。圖／迪士尼提供
迪士尼在香港設置的「冰雪奇緣」遊樂園，將是2023年的重頭大戲。圖／迪士尼提供

迪士尼品牌悠久，並將於明年迎來百年紀念，全球史上最暢銷的動畫電影系列「冰雪奇緣」樂園也將在2023年下半年，正式降臨香港迪士尼樂園，要帶領影迷徹底浸沐在神祕的艾倫戴爾王國，與片中主角艾莎公主、安娜公主、雪寶以及採冰人阿克共同踏上冒險旅程，更有望在特定時間點內，與原版配音演員在紀念活動上相見歡。

「冰雪奇緣」是電影史上最熱賣的動畫電影，自然不可輕忽，屆時不僅會大手筆製造出「冰雪」環境，更可到處遊歷艾倫戴爾王國的景點，從皇宮到雪山高峰，更不時能夠聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受艾倫戴爾的傳統氣息，讓你光是走在樂園中，就會琅琅上口，再度唱起「Let it Go」、「Into The Unknown」等經典歌曲。

先前在迪士尼集團負責全球樂園設施的執行長Josh D'Amaro，一向致力於讓迪士尼龐大的故事架構、影像媒介完全實體化，希望每一個進入全球不同迪士尼樂園的觀眾們，都能在這裡重溫當初看迪士尼電影、影集的感動，「冰雪奇緣」作為近年知名度最高的動畫，回顧過往，有越來越多的小女孩喜歡將自己扮成艾莎、安娜，更熟稔於片中歌曲，試想如果她們真正來到「冰雪奇緣」樂園，會是一件多麼幸福的事。

因而，「冰雪奇緣」樂園不僅僅是單純的遊樂園，更是許多影迷夢想實現的應許之地，那麼，有沒有什麼特別值得推薦的遊樂場景呢？

全新的「冰雪奇緣」遊樂園目前將設有兩項遊樂設施，第一個是以「冰雪奇緣」為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」，在雪寶、馴鹿小斯帶領下，乘著由專屬遊樂設計師打造的雪橇，穿越艾爾戴爾王國的森林峽灣，欣賞自然美景。

或者，也能在在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘艾倫戴爾王國「夏雪節」的樂趣，更能夠一睹艾莎女王的冰雪皇宮，還有其他經典角色。

讓人好奇的是，我們有沒有機會見到真實的配音演員，一同來到「冰雪奇緣」樂園同歡呢？

迪士尼日前也表示，關於一些實體的紀念活動，目前都還在草創階段，但當然各方想法都有參考，相信絕不會讓外界失望，也希望可以趕快公布相關細節，帶給「冰雪奇緣」系列粉絲更多驚喜。

迪士尼樂園執行長Josh D'Amaro期許能讓所有迪士尼迷的夢想完整呈現。圖／...
迪士尼樂園執行長Josh D'Amaro期許能讓所有迪士尼迷的夢想完整呈現。圖／迪士尼提供
迪士尼「冰雪奇緣」遊樂園預計於2023年下半年登場，目前已搶先釋出示意圖。圖／迪...
迪士尼「冰雪奇緣」遊樂園預計於2023年下半年登場，目前已搶先釋出示意圖。圖／迪士尼提供
迪士尼將於明年迎來百年紀念。圖／迪士尼提供
迪士尼將於明年迎來百年紀念。圖／迪士尼提供

樂園 迪士尼 電影

上一則

林志玲淚訴高齡產子辛苦 親曝孩子長相、第2胎計畫

延伸閱讀

香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方 在港作緊急使用

香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方 在港作緊急使用
越界建築展 展現香港城市風貌

越界建築展 展現香港城市風貌
香港5所大學躋身全球百大 城市大學升幅勁

香港5所大學躋身全球百大 城市大學升幅勁
學校升旗沒起立 香港14中學生罰停課3天

學校升旗沒起立 香港14中學生罰停課3天

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
邱于庭擔任「織心織意—時尚展 Body as a creative ground」服裝秀嘉賓。記者沈昱嘉／攝影

台灣一代戲劇女神暴腰瘦 愛女美貌曝光

2022-10-09 16:11

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元

經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟

民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟