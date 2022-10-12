迪士尼「冰雪奇緣」樂園降臨香港 配音演員有望同歡

迪士尼在香港設置的「冰雪奇緣」遊樂園，將是2023年的重頭大戲。圖／迪士尼提供

迪士尼 品牌悠久，並將於明年迎來百年紀念，全球史上最暢銷的動畫電影 系列「冰雪奇緣」樂園 也將在2023年下半年，正式降臨香港迪士尼樂園，要帶領影迷徹底浸沐在神祕的艾倫戴爾王國，與片中主角艾莎公主、安娜公主、雪寶以及採冰人阿克共同踏上冒險旅程，更有望在特定時間點內，與原版配音演員在紀念活動上相見歡。

「冰雪奇緣」是電影史上最熱賣的動畫電影，自然不可輕忽，屆時不僅會大手筆製造出「冰雪」環境，更可到處遊歷艾倫戴爾王國的景點，從皇宮到雪山高峰，更不時能夠聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受艾倫戴爾的傳統氣息，讓你光是走在樂園中，就會琅琅上口，再度唱起「Let it Go」、「Into The Unknown」等經典歌曲。

先前在迪士尼集團負責全球樂園設施的執行長Josh D'Amaro，一向致力於讓迪士尼龐大的故事架構、影像媒介完全實體化，希望每一個進入全球不同迪士尼樂園的觀眾們，都能在這裡重溫當初看迪士尼電影、影集的感動，「冰雪奇緣」作為近年知名度最高的動畫，回顧過往，有越來越多的小女孩喜歡將自己扮成艾莎、安娜，更熟稔於片中歌曲，試想如果她們真正來到「冰雪奇緣」樂園，會是一件多麼幸福的事。

因而，「冰雪奇緣」樂園不僅僅是單純的遊樂園，更是許多影迷夢想實現的應許之地，那麼，有沒有什麼特別值得推薦的遊樂場景呢？

全新的「冰雪奇緣」遊樂園目前將設有兩項遊樂設施，第一個是以「冰雪奇緣」為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」，在雪寶、馴鹿小斯帶領下，乘著由專屬遊樂設計師打造的雪橇，穿越艾爾戴爾王國的森林峽灣，欣賞自然美景。

或者，也能在在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘艾倫戴爾王國「夏雪節」的樂趣，更能夠一睹艾莎女王的冰雪皇宮，還有其他經典角色。

讓人好奇的是，我們有沒有機會見到真實的配音演員，一同來到「冰雪奇緣」樂園同歡呢？