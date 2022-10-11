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楊紫瓊在好萊塢邀約不斷 將成為克莉絲蒂偵探新片要角

記者蘇詠智／即時報導
楊紫瓊在好萊塢仍然搶手，大片邀約不斷。（路透資料照片）
楊紫瓊在好萊塢仍然搶手，大片邀約不斷。（路透資料照片）

楊紫瓊今年以一部「媽的多重宇宙」登上事業巔峰，不但在美國締造7000萬美元的票房佳績，更被各方看好入圍明年的奧斯卡影后，新片邀約也如雪片飛來，她除了已經加入漫威英雄片、「阿凡達」系列的行列外，還確定將成為奧斯卡名編導肯尼斯布萊納第3部克莉絲蒂偵探小說改編大片的主角之一，和「格雷的五十道陰影」傑米道南、「超級製作人」蒂娜費等同台飆戲。

不少華人影星都曾踏出進軍好萊塢的腳步，和楊紫瓊同時期的周潤發、晚她一些的章子怡和范冰冰等，目前在好萊塢的行情皆已明顯不及，只有她愈來愈受歡迎，不僅大小銀幕都有新戲，還不乏大片，新近宣布的「A Haunting in Venice」，是肯尼斯布萊納繼「東方快車謀殺案」、「尼羅河謀殺案」後再一部眾星雲集的偵探片，成績備受矚目。

有別於之前的兩部同樣由肯尼斯布萊納身兼編導演的克莉絲蒂偵探片，早先都已經一再被搬上銀幕，「A Haunting in Venice」改編自克莉絲蒂較少被拍成影視作品的小說「萬聖節派對」，描述少女宣稱目睹謀殺，卻無人相信，之後遭到殺害，肯尼斯扮演的名探白羅原本已經退休，不得不重出江湖查出真相。片中主場景從原作中的英國小鎮，改到全球知名的義大利水都威尼斯，因此除了楊紫瓊、傑米道南等之外，曾演出過「捍衛任務2：殺神回歸」的義大利大牌男星里卡多史卡馬西歐也加入，更增添國際合作的感覺。

肯尼斯布萊納還要再演知名神探。（路透資料照片）
肯尼斯布萊納還要再演知名神探。（路透資料照片）
傑米道南要加入眾星雲集的偵探片演出。（路透資料照片）
傑米道南要加入眾星雲集的偵探片演出。（路透資料照片）
蒂娜費是美國才女諧星，作品都會受到注目。（路透資料照片）
蒂娜費是美國才女諧星，作品都會受到注目。（路透資料照片）

楊紫瓊 義大利 奧斯卡

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