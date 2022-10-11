楊紫瓊在好萊塢邀約不斷 將成為克莉絲蒂偵探新片要角

楊紫瓊在好萊塢仍然搶手，大片邀約不斷。（路透資料照片）

楊紫瓊 今年以一部「媽的多重宇宙」登上事業巔峰，不但在美國締造7000萬美元的票房佳績，更被各方看好入圍明年的奧斯卡 影后，新片邀約也如雪片飛來，她除了已經加入漫威英雄片、「阿凡達」系列的行列外，還確定將成為奧斯卡名編導肯尼斯布萊納第3部克莉絲蒂偵探小說改編大片的主角之一，和「格雷的五十道陰影」傑米道南、「超級製作人」蒂娜費等同台飆戲。

不少華人影星都曾踏出進軍好萊塢的腳步，和楊紫瓊同時期的周潤發、晚她一些的章子怡和范冰冰等，目前在好萊塢的行情皆已明顯不及，只有她愈來愈受歡迎，不僅大小銀幕都有新戲，還不乏大片，新近宣布的「A Haunting in Venice」，是肯尼斯布萊納繼「東方快車謀殺案」、「尼羅河謀殺案」後再一部眾星雲集的偵探片，成績備受矚目。