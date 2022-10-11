英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

哈利與梅根被報導皇室的英國女記者羞辱為「好萊塢貧戶」跟「D咖」。（路透資料照片）

不管英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室之間的糾紛到底是否一個巴掌拍不響，有件事非常確定，那就是多數英國人民和媒體都堅信是他們兩個人的問題，對皇室忠誠、愛戴到底，且看到他倆就忍不住要把他們踩到底。英國女記者蒂娜布朗，日前就嘲諷哈利和梅根比起真正的好萊塢大牌，就是D咖而已，還稱他們的身家「僅」2200萬美元，和之前借房子給他們住的「千萬別抬頭」黑人男星泰勒派瑞的8億多美元財產、艾倫狄珍妮絲的5億美元財富等比起來，兩人簡直是「好萊塢貧戶」，就更甭想與專訪他倆的歐普拉相提並論。

哈利和梅根近來被傳要另外找房子住，他們目前在蒙特斯托的1400萬美元豪宅，被蒂娜布朗稱跟真正的好萊塢巨星所住的房子，根本有如卑微的小屋。雖然哈利已經靠著出回憶錄收到書商大筆簽約金，蒂娜布朗還是唱衰，稱付錢的人希望他在書裡狠狠修理皇室，但哈利很清楚一旦這麼做，他就真的甭想再跟皇室有任何關係，所以目前陷入掙扎，她自己是完全不覺得這本書有見天日的可能。