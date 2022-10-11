英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖
不管英國哈利王子與妻子梅根和皇室之間的糾紛到底是否一個巴掌拍不響，有件事非常確定，那就是多數英國人民和媒體都堅信是他們兩個人的問題，對皇室忠誠、愛戴到底，且看到他倆就忍不住要把他們踩到底。英國女記者蒂娜布朗，日前就嘲諷哈利和梅根比起真正的好萊塢大牌，就是D咖而已，還稱他們的身家「僅」2200萬美元，和之前借房子給他們住的「千萬別抬頭」黑人男星泰勒派瑞的8億多美元財產、艾倫狄珍妮絲的5億美元財富等比起來，兩人簡直是「好萊塢貧戶」，就更甭想與專訪他倆的歐普拉相提並論。
哈利和梅根近來被傳要另外找房子住，他們目前在蒙特斯托的1400萬美元豪宅，被蒂娜布朗稱跟真正的好萊塢巨星所住的房子，根本有如卑微的小屋。雖然哈利已經靠著出回憶錄收到書商大筆簽約金，蒂娜布朗還是唱衰，稱付錢的人希望他在書裡狠狠修理皇室，但哈利很清楚一旦這麼做，他就真的甭想再跟皇室有任何關係，所以目前陷入掙扎，她自己是完全不覺得這本書有見天日的可能。
英國皇室畢竟是個資源龐大的單位，要應付哈利、梅根這樣的叛逆子弟，還是有很多方法，哈利的這本新書據傳是皇室人員的心腹大患，擔憂內容對現任王后卡蜜拉不利，也會損及國王查爾斯的顏面，想方設法封殺，無怪乎「皇室專家」或「皇室特派員」要接連跳出來先當打手了。
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