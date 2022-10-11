60歲周星馳暴瘦、白髮模樣流出 多年好友曝近況

田啟文(右)曾與周星馳多次合作電影，包括賣座喜劇「功夫」。圖／摘自微博

喜劇天王周星馳 今年剛滿60歲，他對私生活一向低調，自從在2019年製作「新喜劇之王」後，再沒推出新作，除了出席至交好友吳孟達的告別式之外，也沒有公開行程，近期有網友在路邊捕捉到他的身影，只見他白髮蒼蒼，體型偏瘦，還有網友直呼「60歲就老成這樣」？為此，他的好友田啟文也回應他的近況。

最近微博網友瘋傳一張周星馳在日式無菜單料理餐廳用餐的背影，依稀能辨認出周星馳戴著白色鴨舌帽，搭配白色上衣，邊滑手機 邊吃飯，背影已不復往日活力，再加上滿頭白髮，樣貌憔悴，身邊雖有一名同性友人相伴，但全程很少交談，看起來很寂寞。

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有網友提到，周星馳雖談過好幾段風風雨雨的戀愛，但至今仍是一個人，身邊又沒小孩，只希望他趕緊找個伴陪，甚至有人狠批他和劉德華是同齡人，但是樣貌卻相差甚多。

周星馳早在34歲主演「食神」時，就因戲將頭髮染白，只因為當時有些許白髮，但他希望全心全意投入電影 ，即便後來因為「喜劇之王」、「長江七號」黑髮亮相，但仍傳出是為了角色需求才染黑頭髮，之後不時被捕捉到白髮蹤影，至於曾與周星馳交往3年的舊愛朱茵，就曾在節目表示，周星馳不染黑髮是因為「怕麻煩」，但未獲確認。