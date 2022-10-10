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湯姆克魯斯前進外太空更近一步 忙完這事就上路？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯不怕為拍片挑戰高難度，上外太空拍片的計畫還在進行中。（路透資料照片）
湯姆克魯斯不怕為拍片挑戰高難度，上外太空拍片的計畫還在進行中。（路透資料照片）

今年因為「捍衛戰士：獨行俠」票房創下從影以來的巔峰、再度成為全球影迷最愛巨星的湯姆克魯斯，並沒有浪費時間在享受成功上，已經繼續在英國等地拍攝「不可能的任務：致命清算第二章」上，甚至為該片特地拍了站在雙翼式飛機外面的超驚險宣傳短片，又一度展現自己拍戲不怕生命危險的膽識。而他往後的新片計畫也陸續成形，其中之一，就是各方期待已久、號稱要在外太空攝製的科幻動作片。

早在新冠肺炎疫情剛在全球各地爆發，就有相關的人員透露湯姆克魯斯將有上外太空拍片的計畫，他要與「明日邊界」導演道格李曼再攜手，成為第一個在外太空拍電影的知名巨星，不過兩年之間他忙著為「不可能的任務：致命清算」一、二章跑遍各國拍攝，也要抽空宣傳「捍衛戰士：獨行俠」，沒有辦法為上太空做訓練，一度差點被俄羅斯的電影搶先拿下第一個上太空拍攝的紀錄。

近日環球影片的主席唐娜蘭利透露，該片的情節描述地球上發生的重大變故，需要湯姆克魯斯的角色前進外太空的國際太空站來解救危機，因此雖然大部分的內容還是在地球上，卻有他上太空的片段，目前還不確定他是會在太空站外漫步，還是都在太空站內拍攝。向來不怕挑戰自我的湯姆克魯斯，可能會藉由這部新片，再創個人冒險的巔峰，也難怪外界都高度關注，就等他早日為「不可能的任務：致命清算第二章」殺青，即可正式展開上外太空的準備。

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