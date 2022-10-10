瑪丹娜出櫃 最新短片引爆熱烈話題 承認喜歡女生？

瑪丹娜最新的短片被認為是表白性向。圖／摘自TikTok

已經64歲的瑪丹娜 ，不愧是永遠的話題女王，只要一出手，總是各方爭議焦點。她上個月才吻了23歲年輕男模安德魯達奈爾，被戲稱是「嬤孫戀」，想不到這還不是她近期最勁爆的舉動，她公布了最新的TikTok短片，竟然「公開出櫃」！

只見在短片中，瑪丹娜拿著一件紅色內褲，字幕寫道：「如果我丟不中，我就是同性戀者！」結果她把內褲丟向垃圾桶，還真的掉落在離垃圾桶一大段距離的地上，她接著對鏡頭一揮手，臉上露出耐人尋味的笑容，似乎沒有因此感到不悅，也才讓網友推論她是否藉機表明自己的性向，再回想到她之前的一些行為，突然明白了些什麼。