瑪丹娜出櫃 最新短片引爆熱烈話題 承認喜歡女生？
已經64歲的瑪丹娜，不愧是永遠的話題女王，只要一出手，總是各方爭議焦點。她上個月才吻了23歲年輕男模安德魯達奈爾，被戲稱是「嬤孫戀」，想不到這還不是她近期最勁爆的舉動，她公布了最新的TikTok短片，竟然「公開出櫃」！
只見在短片中，瑪丹娜拿著一件紅色內褲，字幕寫道：「如果我丟不中，我就是同性戀者！」結果她把內褲丟向垃圾桶，還真的掉落在離垃圾桶一大段距離的地上，她接著對鏡頭一揮手，臉上露出耐人尋味的笑容，似乎沒有因此感到不悅，也才讓網友推論她是否藉機表明自己的性向，再回想到她之前的一些行為，突然明白了些什麼。
瑪丹娜作風一直率性、大膽，儘管從年輕到現在的所有緋聞或是婚嫁對象，都是男性，而且多半比自己小，卻也曾經有被傳過和夜店的老闆娘交往，亦曾和安琪莉娜裘莉的日裔前女友珍妮清水爆出過感情花邊，外界最記憶猶新的是在2003年的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上和布蘭妮、克莉絲汀的女女吻。網友猜測，她對女性始終並非無感，就算不是百分之百的女同志，至少對男性和女性應該都會心動，因此短片內容絕對不只是單純的失手自嘲而已，一定是趁機表態。
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