不讓小布得意 珍妮佛安妮絲頓開心和仰慕10年男星約會

珍妮佛安妮絲頓（中）被揭露對強漢姆（左）仰慕長達10年。圖／摘自Us

布萊德彼特 與美豔名模艾蜜莉瑞特考斯基被傳打得火熱，讓這幾年都困在與安琪莉娜裘莉 離婚戰中的他，心情再度愉悅。不過近來感受到戀情滋潤的不只他，還包括他的首任前妻珍妮佛安妮絲頓？

根據專門報導明星與名流的「Us」周刊，珍妮佛安妮絲頓最近和自己欣賞了10年英俊熟男強漢姆在Apple TV+影集「晨間直播秀」大演對手戲，現場人員都看得出她心花怒放，與強漢姆之間亦火花四射。跟雜誌稱珍妮佛早就對俊帥的他很有好感，但當時她還是有夫之婦，只能純欣賞，現在已經單身好幾年，總算有機會與強漢姆走在一起。強漢姆曾因主演熱門名劇「廣告狂人」榮登艾美、金球雙料視帝，最近則在超級賣座大片「捍衛戰士：獨行俠」扮演男主角帥氣的長官，贏得不少粉絲喜愛。