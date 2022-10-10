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不讓小布得意 珍妮佛安妮絲頓開心和仰慕10年男星約會

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛安妮絲頓（中）被揭露對強漢姆（左）仰慕長達10年。圖／摘自Us
珍妮佛安妮絲頓（中）被揭露對強漢姆（左）仰慕長達10年。圖／摘自Us

布萊德彼特與美豔名模艾蜜莉瑞特考斯基被傳打得火熱，讓這幾年都困在與安琪莉娜裘莉離婚戰中的他，心情再度愉悅。不過近來感受到戀情滋潤的不只他，還包括他的首任前妻珍妮佛安妮絲頓？

根據專門報導明星與名流的「Us」周刊，珍妮佛安妮絲頓最近和自己欣賞了10年英俊熟男強漢姆在Apple TV+影集「晨間直播秀」大演對手戲，現場人員都看得出她心花怒放，與強漢姆之間亦火花四射。跟雜誌稱珍妮佛早就對俊帥的他很有好感，但當時她還是有夫之婦，只能純欣賞，現在已經單身好幾年，總算有機會與強漢姆走在一起。強漢姆曾因主演熱門名劇「廣告狂人」榮登艾美、金球雙料視帝，最近則在超級賣座大片「捍衛戰士：獨行俠」扮演男主角帥氣的長官，贏得不少粉絲喜愛。

然而珍妮佛與強之間看似賞心悅目的搭配，就算不少粉絲樂見其成，兩人也傳晚餐約會，可惜並不只是他們兩個人一起共進晚餐，強的身旁另有位長相嬌俏的女子安娜奧西歐拉，安娜才是他的正牌女友，珍妮佛頂多只算是「好同事」，她也沒有要從中介入他們的感情。難道珍妮佛又只能偶爾當當電燈泡、接近喜歡的男性，看對方與女友調情就忘梅止渴，會不會有點心酸？娛樂圈人士都等著看接下來的發展。

強漢姆近期在「捍衛戰士：獨行俠」飾演帥氣長官，贏得不少影迷喜愛。圖／摘自imdb
強漢姆近期在「捍衛戰士：獨行俠」飾演帥氣長官，贏得不少影迷喜愛。圖／摘自imdb
安娜奧西歐拉（左）才是強漢姆正牌女友。（歐新社資料照片）
安娜奧西歐拉（左）才是強漢姆正牌女友。（歐新社資料照片）

裘莉 布萊德彼特 Apple

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