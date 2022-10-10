「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

英國 皇室愈無法忍受，「王冠」就愈要拍！預計於11月上旬推出的第5季，將重現黛安娜王妃生前震撼全球、首度坦承婚姻有第三者介入的BBC專訪，已足以讓現任國王查爾斯、王后卡蜜拉與王儲威廉 憤怒，現又傳出會提到菲利普親王似與好友潘妮洛普有婚外曖昧，被批對去世才一個月的伊麗莎白二世女王大不敬。

做為「王冠」第5季重頭戲的這段專訪，黛安娜在記者巴席爾面前表示婚姻裡有3個人、有點太擠，後來第三者卡蜜拉不僅成功擠走黛安娜、嫁給查爾斯，現在更貴為英國王后，可以想見皇室有多不願意這些不堪的過往再次被提起。

巴席爾後來也被發現先是偽造銀行文件，誆騙黛妃娘家親友介紹她跟自己認識，才能得到這次專訪，威廉王子強調，這訪問使得父母離異，母親此後精神緊繃，狗仔更是緊迫盯人，導致她車禍去世，是他們家人心中的傷痛，BBC也保證過不再重播，「王冠」將之重現，無異在已難癒合的傷口上灑鹽。

在第5季中，「天能」長腿美人伊莉莎白戴比基將扮演婚姻不幸、陷入哀怨情緒的30多歲黛安娜，「火線重案組」多明尼克魏斯特則接手艾美、金球雙料視帝喬許歐康納飾演中年查爾斯。