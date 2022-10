台灣一代戲劇女神暴腰瘦 愛女美貌曝光

邱于庭擔任「織心織意—時尚展 Body as a creative ground」服裝秀嘉賓。記者沈昱嘉/攝影

90年代古典美人邱于庭9日出席「織心織意時尚 展」擔任看展嘉賓,63歲凍齡戲劇女神纖細體態保養得宜,優雅氣質令人驚艷,她的23歲正妹女兒Elisa陪著出席,即使戴著口罩 堅不露正臉,也難掩驚人美貌。

邱于庭笑言,從不干涉子女的事,當年栽培兒女到美國念書,1年至少燒錢600萬(約19萬美元),念8年書總計近5000萬(約157萬美元),都靠她的老本,如今兒女學業有成,她只盼平安健康就好。

邱于庭(左)正妹女兒曝光,但堅持不露正臉。圖/讀者提供

邱于庭一雙兒女顏值超高,個性卻都相當低調,去年她帶兒子出席畫展 ,母子同框登上版面,結果因兒子頻被問是否要出道,惹得他頻向媽媽抗議,這回女兒陪她出席服裝秀,事前也不斷地向邱于庭強調「不准發我的照片」,否則以後不跟媽媽出門,母女相處模式很特別,邱于庭笑說:「她是省話一姐,每次只回我『好聽』、『好吃』」,女兒交男友,媽媽竟是最後一個知道,說到自己41歲才生女兒,現在是否希望女兒早點生?Elisa秒回:「我不想當媽媽,媽媽也不想當阿嬤」。

今年5月,邱于庭高齡92歲的媽媽過世,失去至親的痛,她現仍調適心情,出門以素色為主,也不擦指甲油,平常吃得也很簡單,每天早餐南瓜、麥片、酪梨,僅24吋腰、42公斤的纖細體態,常保3、40年不變,20年前的衣服都穿得下,不但身形沒變,衣服偶爾還要改小,她笑稱:「體質關係吧,我還想找增胖的方法,但就是吃不胖」。