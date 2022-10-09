台灣一代戲劇女神暴腰瘦 愛女美貌曝光

邱于庭擔任「織心織意—時尚展 Body as a creative ground」服裝秀嘉賓。記者沈昱嘉／攝影

90年代古典美人邱于庭9日出席「織心織意時尚 展」擔任看展嘉賓，63歲凍齡戲劇女神纖細體態保養得宜，優雅氣質令人驚艷，她的23歲正妹女兒Elisa陪著出席，即使戴著口罩 堅不露正臉，也難掩驚人美貌。

邱于庭笑言，從不干涉子女的事，當年栽培兒女到美國念書，1年至少燒錢600萬(約19萬美元)，念8年書總計近5000萬(約157萬美元)，都靠她的老本，如今兒女學業有成，她只盼平安健康就好。

邱于庭(左)正妹女兒曝光，但堅持不露正臉。圖／讀者提供

邱于庭一雙兒女顏值超高，個性卻都相當低調，去年她帶兒子出席畫展 ，母子同框登上版面，結果因兒子頻被問是否要出道，惹得他頻向媽媽抗議，這回女兒陪她出席服裝秀，事前也不斷地向邱于庭強調「不准發我的照片」，否則以後不跟媽媽出門，母女相處模式很特別，邱于庭笑說：「她是省話一姐，每次只回我『好聽』、『好吃』」，女兒交男友，媽媽竟是最後一個知道，說到自己41歲才生女兒，現在是否希望女兒早點生？Elisa秒回：「我不想當媽媽，媽媽也不想當阿嬤」。

今年5月，邱于庭高齡92歲的媽媽過世，失去至親的痛，她現仍調適心情，出門以素色為主，也不擦指甲油，平常吃得也很簡單，每天早餐南瓜、麥片、酪梨，僅24吋腰、42公斤的纖細體態，常保3、40年不變，20年前的衣服都穿得下，不但身形沒變，衣服偶爾還要改小，她笑稱：「體質關係吧，我還想找增胖的方法，但就是吃不胖」。