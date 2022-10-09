「台灣三部曲」再現生機 魏德聖從宮崎駿得到啟發

熱情影迷為魏德聖（最前排右三）加油打氣。圖／高雄電影節提供

2022高雄電影 節即將於10月14日開幕，搶先上路的影劇國際講座，請來魏德聖談各方矚目的「台灣三部曲」，這充滿野心的計畫，由於資金籌措失利加上疫情 阻礙，從真人主演改成動畫版電影，過程曲折，而高雄駁二也正在進行「『臺灣三部曲』未盡之路」特展。

曾經在各方不看好下完成了「賽德克‧巴萊」的魏德聖，自從閱讀王家祥「倒風內海」，開始思考人與土地的關係連結，20多年來對臺灣歷史認識越深，電影的計畫越來越大，更將「臺灣三部曲」視為自己身為導演的終極使命，但現實的挫折不得不讓他思考「臺灣三部曲」還能有怎麼樣的未來。

原本計畫中的「台灣三部曲」將以1624年大航海時代為背景，世界開始互相連結的時刻，南太平洋群島的母親島臺灣，不僅參與其中，更是大貿易時期的重要轉運站，「世界走進臺灣、臺灣迎向世界」的輝煌起點。不同族群、不同文化互相激盪，發展出台灣深遠的史詩故事。經過多年辛苦籌備，歷經籌資、勘景、搭景、考據重重難關，最後卻由於新冠肺炎疫情爆發迫使計畫暫停。魏德聖不諱言，這幾年是人生最低潮的時期，政府、民間資金一直沒有到位，不由得苦笑：「全世界都知道我沒有錢，也知道我賺不了錢，大家卻都想要透過我賺錢。可能證明我還有價值吧。」

2021年初後，「台灣三部曲」受疫情阻礙，每個月燒錢4000萬，近300位工作人員，卻完全沒有收入，魏德聖絕望到在26樓高的住家中徬徨猶豫，無意重讀起自己掛名推薦「天才的思考：高畑勳與宮崎駿」一書，才深受啟發，興起將「臺灣三部曲」轉拍為動畫電影的念頭，當下立刻與工作人員討論資金、技術等可執行情況，成本降為一半，重現新希望。