老公「國民姊夫」丰采被搶？林志玲：老公不被搶走就好

林志玲返台出席新書分享會，也親自透露婚姻生活近況。記者吳致碩／攝影

闊別台灣兩年的林志玲 ，返台出席「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」分享會，她以一貫的高EQ，面對近來被熱烈討論的「偕夫返台定居」的話題，澄清自己也是看了新聞才知道，不過目前還沒有確定的計畫，有可能仍然台灣、日本兩邊跑。聽到媒體好奇老公AKIRA過去是「國民姊夫」，現在有新一代的人選、大S 夫婿具俊燁，擔不擔心他丰采被搶？她笑道：「我老公不會被搶走就好了。」

影片來源：聯合新聞網

和AKIRA交往、結婚至今，林志玲透露彼此沒有爭吵過，雖然也會有意見不合的時刻，卻早就約定好要不就把心裡話寫出來，或是讓她握他的手，感受到他的溫度，情緒就能夠緩和，她也自嘲：「可能我日語真的不夠好，有些時候也很難把心裡的想法表達出來。」