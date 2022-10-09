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老公「國民姊夫」丰采被搶？林志玲：老公不被搶走就好

記者蘇詠智／即時報導
林志玲返台出席新書分享會，也親自透露婚姻生活近況。記者吳致碩／攝影
林志玲返台出席新書分享會，也親自透露婚姻生活近況。記者吳致碩／攝影

闊別台灣兩年的林志玲，返台出席「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」分享會，她以一貫的高EQ，面對近來被熱烈討論的「偕夫返台定居」的話題，澄清自己也是看了新聞才知道，不過目前還沒有確定的計畫，有可能仍然台灣、日本兩邊跑。聽到媒體好奇老公AKIRA過去是「國民姊夫」，現在有新一代的人選、大S夫婿具俊燁，擔不擔心他丰采被搶？她笑道：「我老公不會被搶走就好了。」

影片來源：聯合新聞網

和AKIRA交往、結婚至今，林志玲透露彼此沒有爭吵過，雖然也會有意見不合的時刻，卻早就約定好要不就把心裡話寫出來，或是讓她握他的手，感受到他的溫度，情緒就能夠緩和，她也自嘲：「可能我日語真的不夠好，有些時候也很難把心裡的想法表達出來。」

她和AKIRA跨越語言的侷限而結合，幕後也有重要功臣，她的某位男性閨密當初在中間幫忙翻譯、傳話，全程參與他們交往的過程，她形容：「好像陪我們談了整場戀愛，謝謝他。」提到AKIRA的「國民姊夫」地位有了新競爭者，她讚嘆大S和具俊曄之間是很美好的愛情，身旁很多女生都羨慕，給了不少人鼓勵，希望大家都能把握住幸福。

AKIRA（左）和林志玲結婚後，有了「國民姊夫」的封號。圖／本報資料照片
AKIRA（左）和林志玲結婚後，有了「國民姊夫」的封號。圖／本報資料照片

林志玲 大S 具俊曄

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