泫雅、DAWN當眾親了 兩萬台灣粉絲前甜蜜放閃

DAWN和泫雅貼身熱舞。圖／讀者提供

泫雅和未婚夫DAWN 8日現身大佳河濱公園，為「太空 港音樂藝術嘉年華」現出首次海外合體演出。他們一連熱唱10首歌曲，在國慶連假首日狂吸2萬人到場朝聖。

泫雅和DAWN經過隔離，今晚壓軸演出火力全開，泫雅率先登場，高唱代表作、「Red」「Bubble Pop!」，已經久未聽到正宗原唱的歌迷瞬間陷入瘋狂，跟著泫雅的歌聲揮手搖擺。泫雅成為疫情 趨緩後打頭陣來台的韓星，自己也感動不已，除了用中文自我介紹「大家好！我是泫雅！」，她用中文直呼感動，不斷問候粉絲「你們過的好嗎？我好想你們！」，也安慰激動的歌迷「不要哭」，要大家不要害羞，大聲跟她一起唱，用歌聲彌補許久不見的時空距離。

泫雅唱到「Bubble Pop!」時，全場歌迷大聲接唱，讓泫雅深受感動，高喊「謝謝你們」。當她唱到最後，忍不住在台上雙手掩面，還是忍不住淚灑舞台。其實她今天狀況並不好，歌聲明顯不在節拍上，雖然開全麥展現誠意，聲音卻跟不上背景音樂，稍嫌美中不足。