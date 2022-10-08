我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

克里米亞橋大爆炸 俄方調查：已有3人喪命

泫雅、DAWN當眾親了 兩萬台灣粉絲前甜蜜放閃

記者李姿瑩／台北即時報導
DAWN和泫雅貼身熱舞。圖／讀者提供
DAWN和泫雅貼身熱舞。圖／讀者提供

泫雅和未婚夫DAWN 8日現身大佳河濱公園，為「太空港音樂藝術嘉年華」現出首次海外合體演出。他們一連熱唱10首歌曲，在國慶連假首日狂吸2萬人到場朝聖。

泫雅和DAWN經過隔離，今晚壓軸演出火力全開，泫雅率先登場，高唱代表作、「Red」「Bubble Pop!」，已經久未聽到正宗原唱的歌迷瞬間陷入瘋狂，跟著泫雅的歌聲揮手搖擺。泫雅成為疫情趨緩後打頭陣來台的韓星，自己也感動不已，除了用中文自我介紹「大家好！我是泫雅！」，她用中文直呼感動，不斷問候粉絲「你們過的好嗎？我好想你們！」，也安慰激動的歌迷「不要哭」，要大家不要害羞，大聲跟她一起唱，用歌聲彌補許久不見的時空距離。

泫雅唱到「Bubble Pop!」時，全場歌迷大聲接唱，讓泫雅深受感動，高喊「謝謝你們」。當她唱到最後，忍不住在台上雙手掩面，還是忍不住淚灑舞台。其實她今天狀況並不好，歌聲明顯不在節拍上，雖然開全麥展現誠意，聲音卻跟不上背景音樂，稍嫌美中不足。

DAWN緊接著泫雅之後上台，男團出身的他唱跳實力在線，馬上恢復應有水準。他同樣有備而來，用中文直說「我很想你們」 、「你們開心嗎」。全場最高潮莫過於他和泫雅雙人合體，貼身熱唱「Deep Dive」、「Ping Pong」。泫雅和DAWN最後大方在台上親親，結束前DAWN又在泫雅臉上印上一吻，兩人最後手牽手告別觀眾。

泫雅對於能再次來台相當感動。圖／讀者提供
泫雅對於能再次來台相當感動。圖／讀者提供
DAWN最後又親上泫雅。圖／讀者提供
DAWN最後又親上泫雅。圖／讀者提供
泫雅認真用中文自我介紹。圖／讀者提供
泫雅認真用中文自我介紹。圖／讀者提供
DAWN和泫雅當眾親親。圖／讀者提供
DAWN和泫雅當眾親親。圖／讀者提供
泫雅鞠躬哭泣。圖／讀者提供
泫雅鞠躬哭泣。圖／讀者提供

太空 疫情

上一則

故態復萌、沒有改進？強尼戴普因這老毛病惹怒新片導演

延伸閱讀

51歲溫翠蘋認愛教授男友 首度公開合體 已交往2年

51歲溫翠蘋認愛教授男友 首度公開合體 已交往2年
首次海外合體演出 泫雅緊牽未婚夫 搶先PO同框照

首次海外合體演出 泫雅緊牽未婚夫 搶先PO同框照
蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣
葛萊美最佳饒舌歌手在洛杉磯過世 歌迷心碎

葛萊美最佳饒舌歌手在洛杉磯過世 歌迷心碎

熱門新聞

具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
王心凌以金曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍。（取材自Instagram）

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

2022-10-03 23:17
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29

超人氣

更多 >
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」
紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態
華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄
楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億

楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億